Дарья Касаткина: «Было заметно, что Соболенко выкладывается на 1000%, чтобы выиграть «Шлем». Она одна из главных трудяг в туре»

Восьмая ракетка мира высказалась о победе на .

«Что касается проблем с подачей, я понимаю ее на 100% (смеется). Могу сказать, что в этом смысле мы были в одной лодке.

Понятно, что если у Арины идет игра, если она не допускает много невынужденных ошибок, то она всегда очень опасная соперница.

Не знаю, видят ли это люди не из мира тенниса, но мы внутри и все видим: было заметно, что она выкладывается на 1000%, чтобы выиграть «Шлем».

Это очень важно, и она много раз об этом говорила. На прошлых «Шлемах» было видно, как для нее это важно, и иногда из-за этого она была слишком зажата. Это нормально: если ты чего-то сильно хочешь, то начинаешь нервничать. Когда она выиграла, было видно, что давление исчезло.

Она полностью это заслужила. Она одна из главных трудяг в туре».

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