Касаткина о постере с ее изображением в Дохе: «Шесть лет назад мне очень хотелось увидеть здесь свою фотографию»

Теги WTA Qatar Total Open Дарья Касаткина Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина выложила фото из Дохи, где на следующей неделе сыграет на турнире WTA 500.

«Доха встречает💜.

Шесть лет назад я приезжала в Доху, и повсюду висели огромные постеры сеяных игроков. Мне очень хотелось однажды приехать на этот стадион и увидеть там свою фотографию. Сегодня это произошло.

Маленький, но очень важный для меня момент🙏🏽», – написала Касаткина в телеграм-канале.

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6 комментариев

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justbored
Осталось приложить некоторые усилия, чтобы в этой десятке остаться
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Оскар Муравьев
Сдулась касатка
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ROBINZON
Кас..на :"Веду - а то заб...ка меня "фоткает" только со спины"
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kjma
Лучше своё имя на стене при выходе на главную арену на АО
+6
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sashati
А кто ей руки на груди наложила?
+3
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Fitz88
Во втором круге Майа или Бадоса и это конечная остановка.Хотя можно и квалифайеру отлететь)
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