Касаткина о постере с ее изображением в Дохе: «Шесть лет назад мне очень хотелось увидеть здесь свою фотографию»
Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина выложила фото из Дохи, где на следующей неделе сыграет на турнире WTA 500.
«Доха встречает💜.
Шесть лет назад я приезжала в Доху, и повсюду висели огромные постеры сеяных игроков. Мне очень хотелось однажды приехать на этот стадион и увидеть там свою фотографию. Сегодня это произошло.
Маленький, но очень важный для меня момент🙏🏽», – написала Касаткина в телеграм-канале.
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