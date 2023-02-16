Де Минаур выиграл 3 из 4 последних встреч с топ-5 после того, как проиграл первые 18

25-я ракетка мира Алекс де Минаур, в первом круге турнира в Роттердаме обыгравший Андрея Рублева (2) 6:4, 6:4, выиграл у российского №1 третью из четырех встреч.

Де Минаур, проигравший 18 первых встреч с соперниками из топ-5, из четырех последних выиграл три: у Даниила Медведева, Рафаэля Надаля и теперь Рублева. Проиграл он Новаку Джоковичу в 1/8 финала Australian Open. Во втором круге Роттердама он сыграет с финалистом Монпелье Максимом Кресси.

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