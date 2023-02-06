Азаренко выложила фото Рублева, которые сняла сама

Теги фото ATP WTA Виктория Азаренко Андрей Рублев соцсети Теннис

Виктория Азаренко поделилась фото с тренировок Андрея Рублева.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» увлекается фотографией. Во время Australian Open белоруска рассказала, что купила камеру и снимает природу и игроков.

«Упорство, преданность делу и напряженная работа. И добрейшее сердце», – подписала Азаренко.

Фото: инстаграм photographybyvika.

Виктория Азаренко: «Сейчас увлеклась фотографией, иногда снимаю игроков. Последним был Рублев»

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5 комментариев

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ROBINZON
Ответ Dm ycontact
Или Вика такая бездарь, или так умудрился добрый, пацифист Андрей насолить Вике, что она так искусно мстит ему.
Выпей таблетку - может полегчает.
Вдруг мозги заработают.
0
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ROBINZON
Ответ nick-basil
Таких "фотохудожников" целое метро ездит.
Мнение ах лам..в тут никого не интер..т.
Иди спать.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hsmshhzfn5
Представил Шарика с фоторужьем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Таких "фотохудожников" целое метро ездит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
Или Вика такая бездарь, или так умудрился добрый, пацифист Андрей насолить Вике, что она так искусно мстит ему.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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