Азаренко выложила фото Рублева, которые сняла сама

Виктория Азаренко поделилась фото с тренировок .

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» увлекается фотографией. Во время Australian Open белоруска рассказала, что купила камеру и снимает природу и игроков.

«Упорство, преданность делу и напряженная работа. И добрейшее сердце», – подписала Азаренко.

Фото: инстаграм photographybyvika.

Виктория Азаренко: «Сейчас увлеклась фотографией, иногда снимаю игроков. Последним был Рублев»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе