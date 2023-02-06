Азаренко выложила фото Рублева, которые сняла сама
Виктория Азаренко поделилась фото с тренировок Андрея Рублева.
Двукратная чемпионка «Больших шлемов» увлекается фотографией. Во время Australian Open белоруска рассказала, что купила камеру и снимает природу и игроков.
«Упорство, преданность делу и напряженная работа. И добрейшее сердце», – подписала Азаренко.
Фото: инстаграм photographybyvika.
Виктория Азаренко: «Сейчас увлеклась фотографией, иногда снимаю игроков. Последним был Рублев»
Вдруг мозги заработают.
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