Виландер о победе Рублева над Руне после удара в трос: «Это было справедливо! Он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу»

Теги Australian Open ATP Матс Виландер Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер назвал лучшим моментом Australian Open матч Андрея Рублева в четвертом круге.

«Для меня лучшим моментом был матч Андрея Рублева против Хольгера Руне. Руне вел по ходу матча, вел на решающем тай-брейке. Рублев потом признался, что уже не думал о победе. И то, как он реализовал матчбол: попал в трос, и тот сыграл в его пользу. Почему? Потому что это было справедливо! Андрей Рублев – отличный парень, он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу».

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7 комментариев

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Йенс Мустерманн
Классная шутка про сгрызенные мячи Рублёва ))
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/10l576g/why_do_i_hear_boss_music/
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Йенс Мустерманн
Виландер вспомнил молодость и снова разложил белую дорожку? Рыжая истеричка, что матерится при детях на трибунах хлеще сэра Энди во время матчей, швыряется ракетками и грызёт мячи, ну просто душка и святой человек ))
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Йенс Мустерманн
Ответ Alex1104
То есть Матс не очень любит Руне, я правильно понял?
Внутри скандинавские тёрки, шведы, датчане, норвежцы ))
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+2
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frol92
Ответ Nikolay Stavrogin
После ао начал пересматривать старую классику. Сампрас- Эдберг, Эдберг - Кэш финал ао1987 и тд. Эдберг вроде бы матч поинт заработал ударом об трос. Никакой реакции в плане извинений, победный кулак и всё. Финал ао. При том, что Эдберг вроде как считается главным джентльменом той эпохи. Премия ежегодная в его честь. Есть здесь олды, с каких пор вообще эта ерунда с извинениями за касание троса пошла? В чём смысл извиняться, а потом через секунду вскидывать кулак?))
Тоже не совсем понимаю эти извинения... Сетка часть игры и понятно и так, что специально ударить, чтобы мяч задел сетку и упал на стороне соперника невозможно. Так смысл в извинениях? Ничего не неспортивного тут нет, а без элемента удачи зачастую не выиграть.

Это все равно, что в футболе или хоккее извиняться перед вратарём соперника за гол с рикошетом.
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Kironbet
На самом деле, солидарна с Матсом, Рубль и правда более добрее и светлее как человек, чем неуспевший взлететь Руне(а уже прославившийся скандалами), так что тут как раз-таки случай, когда рад что удача была на стороне Рублика. Хотя Бруксби послушать, так это и не удача как таковая- это "он сам так мяч накрутил!!!!" :D
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Nikolay Stavrogin
После ао начал пересматривать старую классику.
Сампрас- Эдберг, Эдберг - Кэш финал ао1987 и тд. Эдберг вроде бы матч поинт заработал ударом об трос. Никакой реакции в плане извинений, победный кулак и всё. Финал ао.
При том, что Эдберг вроде как считается главным джентльменом той эпохи.
Премия ежегодная в его честь.
Есть здесь олды, с каких пор вообще эта ерунда с извинениями за касание троса пошла?
В чём смысл извиняться, а потом через секунду вскидывать кулак?))
+4
0
+4
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Alex1104
То есть Матс не очень любит Руне, я правильно понял?
+2
0
+2
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