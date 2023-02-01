Виландер о победе Рублева над Руне после удара в трос: «Это было справедливо! Он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу»

Бывшая первая ракетка мира назвал лучшим моментом матч в четвертом круге.

«Для меня лучшим моментом был матч Андрея Рублева против . Руне вел по ходу матча, вел на решающем тай-брейке. Рублев потом признался, что уже не думал о победе. И то, как он реализовал матчбол: попал в трос, и тот сыграл в его пользу. Почему? Потому что это было справедливо! Андрей Рублев – отличный парень, он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу».

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