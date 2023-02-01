Виландер о победе Рублева над Руне после удара в трос: «Это было справедливо! Он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу»
Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер назвал лучшим моментом Australian Open матч Андрея Рублева в четвертом круге.
«Для меня лучшим моментом был матч Андрея Рублева против Хольгера Руне. Руне вел по ходу матча, вел на решающем тай-брейке. Рублев потом признался, что уже не думал о победе. И то, как он реализовал матчбол: попал в трос, и тот сыграл в его пользу. Почему? Потому что это было справедливо! Андрей Рублев – отличный парень, он так упорно работает. Быть хорошим человеком иногда приносит удачу».
https://www.reddit.com/r/tennis/comments/10l576g/why_do_i_hear_boss_music/
Это все равно, что в футболе или хоккее извиняться перед вратарём соперника за гол с рикошетом.
Сампрас- Эдберг, Эдберг - Кэш финал ао1987 и тд. Эдберг вроде бы матч поинт заработал ударом об трос. Никакой реакции в плане извинений, победный кулак и всё. Финал ао.
При том, что Эдберг вроде как считается главным джентльменом той эпохи.
Премия ежегодная в его честь.
Есть здесь олды, с каких пор вообще эта ерунда с извинениями за касание троса пошла?
В чём смысл извиняться, а потом через секунду вскидывать кулак?))