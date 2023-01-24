Де Минаур о своих словах про травму Джоковича: «Ненавижу то, что медиа всегда создают скандалы и вырывают слова из контекста ради заголовка»

Теги Новак Джокович травмы Australian Open ATP Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал травму бедра Новака Джоковича. Вчера он взял у серба пять геймов.

«Не знаю, вы мне скажите, как он выглядел. Он отлично двигался. Так что не знаю.

По-моему, все видели, что происходило в последние несколько недель. Все только об этом и говорили.

Я был с ним на корте. Либо я недостаточно хорош, чтобы вскрыть его проблемы, либо... По-моему, все выглядело хорошо. Он просто был слишком силен во всех аспектах».

Позже Де Минаур написал в твиттере: «Ненавижу то, что медиа всегда создают скандалы и вырывают слова из контекста ради заголовка. Вчера меня переиграли. Давайте уже сосредоточимся на теннисе. Я вернусь к работе и прибавлю, можете на это рассчитывать».

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8 комментариев

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old man diego
Дед сильно напрягся, чтобы сделать из пацана коврик перед дверью. Как сказали 🇦🇺 сми, это месть за то, что он сказал ‘Джокович задолбал со своей анти-ваксерской драмой’ в прошлом году.
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AFP1
Ответ mrs Bennet
Журналюги, конечно же, провокаторы, но проф.спортсмены прекрасно это знают и должны фильтровать свои высказывания.
Спортсмены не дипломаты. Говорят как могут
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Боримир
Да, у журналюг свои цели.

Новак конечно хорош, желаю титула ему
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Kuanysh Issinamanov
Ответ Dm ycontact
К сожалению, в СМИ, никто не говорит о том, сколь много трудится Джокович, сколько энергии и труда он вкладывает каждодневно в свои тренировки, чтоб в 35 лет, его до сих пор, не могут обыграть не молодые ребята, не ветераны, ни высокие парни, не низкие, не с мышцами, ни без них. Сколько нужно упорного труда, чтоб достичь всего этого?! Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее без завистливых и желчных людей.
Good comment! 100%
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Матвей Суицидин
Ответ Dm ycontact
К сожалению, в СМИ, никто не говорит о том, сколь много трудится Джокович, сколько энергии и труда он вкладывает каждодневно в свои тренировки, чтоб в 35 лет, его до сих пор, не могут обыграть не молодые ребята, не ветераны, ни высокие парни, не низкие, не с мышцами, ни без них. Сколько нужно упорного труда, чтоб достичь всего этого?! Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее без завистливых и желчных людей.
Неужели ты думаешь, что тот же Де Минор меньше трудился. Если бы все дело было в труде, можно было бы из любого пацана сделать профи. Но это не так. Все трудятся +- одинаково среди топов, но есть еще талант, природные данные, игровой интелект , здоровье.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrs Bennet
Журналюги, конечно же, провокаторы, но проф.спортсмены прекрасно это знают и должны фильтровать свои высказывания.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Istianoff
Тебя вчера не переиграли, а уничтожили.
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+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm ycontact
К сожалению, в СМИ, никто не говорит о том, сколь много трудится Джокович, сколько энергии и труда он вкладывает каждодневно в свои тренировки, чтоб в 35 лет, его до сих пор, не могут обыграть не молодые ребята, не ветераны, ни высокие парни, не низкие, не с мышцами, ни без них. Сколько нужно упорного труда, чтоб достичь всего этого?!
Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее без завистливых и желчных людей.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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