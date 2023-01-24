Де Минаур о своих словах про травму Джоковича: «Ненавижу то, что медиа всегда создают скандалы и вырывают слова из контекста ради заголовка»
Алекс де Минаур прокомментировал травму бедра Новака Джоковича. Вчера он взял у серба пять геймов.
«Не знаю, вы мне скажите, как он выглядел. Он отлично двигался. Так что не знаю.
По-моему, все видели, что происходило в последние несколько недель. Все только об этом и говорили.
Я был с ним на корте. Либо я недостаточно хорош, чтобы вскрыть его проблемы, либо... По-моему, все выглядело хорошо. Он просто был слишком силен во всех аспектах».
Позже Де Минаур написал в твиттере: «Ненавижу то, что медиа всегда создают скандалы и вырывают слова из контекста ради заголовка. Вчера меня переиграли. Давайте уже сосредоточимся на теннисе. Я вернусь к работе и прибавлю, можете на это рассчитывать».
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Новак конечно хорош, желаю титула ему
Если бы СМИ акцентировали свое внимание на этом факте, то в мире стало бы на много больше трудолюбивых спортсменов и вообще, трудолюбивых людей. И мир стал бы куда интереснее и прекраснее без завистливых и желчных людей.