Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Я сделал заявление и готов поклясться жизнью, что это правда – из-за ее честности и ее ДНК»

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело. Даррен Кейхилл заявил, что не верит в виновность румынки.

«Я много думаю о Симоне, и мне каждый раз становится плохо, когда я представляю, через что она проходит.

Я сделал заявление по делу Симоны и готов поклясться жизнью, что это правда – из-за ее честности и ее ДНК. Не может быть, чтобы она обманывала. Она великая женщина и великий человек. Она никак не могла жульничать. Желаю ей удачи».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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