Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Я сделал заявление и готов поклясться жизнью, что это правда – из-за ее честности и ее ДНК»

Теги допинг WTA Симона Халеп Даррен Кейхилл Теннис

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело. Даррен Кейхилл заявил, что не верит в виновность румынки.

«Я много думаю о Симоне, и мне каждый раз становится плохо, когда я представляю, через что она проходит.

Я сделал заявление по делу Симоны и готов поклясться жизнью, что это правда – из-за ее честности и ее ДНК. Не может быть, чтобы она обманывала. Она великая женщина и великий человек. Она никак не могла жульничать. Желаю ей удачи».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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4 комментария

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sashati
Ответ ivan 07
Никто и не сомневается в честности Симоны. Она не тот человек ,чтобы обманывать.
Кто-то не читал детективы, всегда виновник изначально вне подозрений)
0
0
0
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Aryna Lapko
готов поклясться жизнью, что это правда – из-за ее честности и ее ДНК. Не может быть, чтобы она обманывала.__________а ДНК он к чему приплел?) Она у Симо что, исключительно правдивая?)
+1
0
+1
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Dym86
Тот человек, который готов лечь под нож чтобы отрезать себе сиськи, исправить нос, бросить мужа - ради успеха и славы - пойдёт на всё
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivan 07
Никто и не сомневается в честности Симоны. Она не тот человек ,чтобы обманывать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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