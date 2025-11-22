Экс-78-я ракетка мира Кикер снялся на матчболе соперника на «Челленджере» во Флорианополисе

Николас Кикер снялся на матчболе Густаво Хейде в четвертьфинале «Челленджера» во Флорианополисе – 2:6, 1:5, отказ. В последнем гейме аргентинец упустил двойной брейк-пойнт.

Кикер – экс-78-я ракетка мира. В 2018-м его дисквалифицировали за участие в организации договорных матчей. Он вернулся в тур в январе 2021-го.