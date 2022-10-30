Швентек о допинговом деле Халеп: «Симона всегда казалась человеком, которому важна честность. Она была для меня отличным примером»

прокомментировала допинговое дело .

«Конечно, я была удивлена, потому что не ожидала таких новостей. С моей точки зрения, Симона всегда казалась человеком, которому важна честность. Она была для меня отличным примером, так что надеюсь...

Не знаю, как работает система. Не знаю, будут ли ее еще проверять? Надеюсь, ситуация прояснится для болельщиков и для нас.

Но, конечно, я расстроена. И ей, наверное, очень тяжело.

Для меня важнее всего заботиться о себе, быть осторожной. Сейчас мой путь только начинается, и вокруг меня всегда были люди, которые во всем этом разбираются».

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