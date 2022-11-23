Петрова о допинговом деле Халеп: «Не верю, что Симона что-то принимала умышленно. Но она должна понимать, что ей уже не вернуться в ту точку, где она была»

Надежда Петрова прокомментировала допинговое дело Симоны Халеп.

– Не углублялась во все детали. Но странно, что уже ближе к завершению карьеры такое произошло. Может быть, и действительно случайно, а может, она неправильное решение приняла, произошла смена в ее команде: фитнес-тренер решил схитрить. Может, она даже не предполагала, что ей такое дали. Потому что обычно полностью полагаешься на команду, не проверяешь несколько раз, что они тебе дают. Конечно, я не верю, что это было сделано умышленно. Симона – девочка с головой, правильно мыслящая, но она должна понимать, что ей уже не вернуться в ту точку, где она была. Она может довольствоваться хорошими турнирами, но такой уход будет пятном на ее карьере. Тогда, наверное, и объявит о завершении.

– В медиа этот случай сравнивают с кейсом Шараповой. Почему такой контраст: на Марию все накинулись, за Симону заступился весь мир?

– В те времена не только Шарапова попалась [на мельдонии], были замешаны многие федерации. Это к тому же последствия скандала с Родченковым. Если бы ничего этого не было, никакой шумихи, Шарапову бы через полгодика простили. Потому что мельдоний – безвредный. Ее команда могла бы этот препарат указать в списке – врач прописал. Его бы она могла принимать до конца карьеры.

Многие американские спортсмены так и поступают: у них проблемы с концентрацией, целый букет [болезней], и принимают запрещенные препараты, которые им доктор назначил. Ведь они жизненно необходимы, чтобы функционировать, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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