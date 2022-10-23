Кейхилл о допинговом деле Халеп: «Честность всегда была ее самой сильной стороной и главной слабостью»

Бывший тренер Симоны Халеп прокомментировал ее допинговое дело. Даррен Кейхилл написал, что не верит в виновность румынки.

«Хотя я больше не работаю с Симоной, я бы хотел поговорить о человеке, которого я знаю, и о спортсменке, с которой я работал шесть лет.

Первое и самое важное – НЕВОЗМОЖНО, чтобы Симона сознательно и намеренно принимала запрещенные вещества. Нет. Невозможно.

Она из тех спортсменов, которые переживают по поводу каждого выписанного врачами препарата (что случается редко), по поводу каждой добавки, которую она использовала или рассматривала. Симона постоянно твердила: «Пожалуйста, проверьте дважды, трижды, чтобы это было разрешено и безопасно. Если не уверены, я принимать не буду».

Мы оба верим в программу тестирования и часто обсуждали количество проверок на турнирах и вне соревнований. Она никогда на них не жаловалась, осознавая, что других проверяют так же часто. Для нее было важно бороться с чистыми соперницами. Это важно для всех, и хотя система неидеальна, она работает.

Симона безупречно честна, она уважает коллег, любит игру и всегда была скромной и дружелюбной чемпионкой.

Я с гордостью наблюдал, в какого человека она выросла, наблюдал за сочувствием, которое она демонстрировала по отношению к другим. Я говорю не о том, что все видели, а о доброте и заботе, которую мало кому посчастливилось испытать. О поступках, которые делаются из любви, а не чтобы привлечь внимание.

Честность всегда была ее самой сильной стороной и главной слабостью. Мы часто смеялись над тем, что она не умеет притворяться и врать даже во благо. Если задать ей вопрос на пресс-конференции, и она честно ответит. Она никогда не скрывает свое настроение – даже когда это идет ей во вред.

Это Симона. Ровно такая, какой выглядит. Она построила потрясающую карьеру и наследие, пройдя по тяжелому пути. Правильному пути.

Сейчас последует расследование, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы. Как сказала Симона, начинается самый сложный матч в ее жизни.

Я в нее верю. Всегда верил и честно скажу, что сейчас верю как никогда. Я поддерживаю Симо».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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