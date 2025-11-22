Сегодня день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера

Сегодня, 22 ноября, день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера.

Билли Джин Кинг исполнилось 82 года. Американка – экс-первая ракетка мира и одна из основательниц WTA. Она выиграла 39 титулов «Большого шлема» в разных разрядах, в том числе 12 – в одиночке. С начала Открытой эры она выиграла 67 турниров в одиночке и 101 в паре. Также она семикратная обладательница Кубка Федерации.

В 1973-м она обыграла Бобби Риггса в Битве полов. В 1987-м американка была введена в Международный зал теннисной славы, а в 2020-м Кубок Федерации переименовали в ее честь. В этом году Кинг получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Экс-первой ракетке мира Борису Беккеру сегодня исполнилось 58 лет. Немец – шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» и двукратный обладатель Кубка Дэвиса. Помимо этого, он выиграл золото на Олимпиаде в Барселоне в 1992-м в паре с Михаэлем Штихом. Всего за карьеру он взял 49 одиночных титулов и 15 парных.

В 2003-м Беккера также ввели в Международный зал теннисной славы.