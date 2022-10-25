Муратоглу о допинговом деле Халеп: «За почти 30 лет работы с сотнями профессиональных спортсменов я никогда не оказывался в такой ситуации»

Тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу прокомментировал допинговое дело румынки.

«В первую очередь хочу выразить, в каком шоке наша команда пребывает после того, как Симона информировала меня о положительной допинг-пробе. За почти 30 лет работы с сотнями профессиональных спортсменов я никогда не оказывался в такой ситуации.

Я ценю то, что многие люди из мира тенниса, знакомые или работавшие с Симоной, высказались в ее поддержку. Хочу поблагодарить их за то, что в такой важный момент они заявили о том, что Симона – женщина с ценностями. Их слова выражают мощный посыл, который я полностью разделяю.

После положительного теста Симоны я решил сохранять относительную тишину. Моей основной задачей стала помощь ей и поддержка в выяснении правды.

Я хорошо знаю Симону и могу заверить, что она – образец честности. Она полностью против любого допинга, и я знаю, что она даже не задумывалась об употреблении запрещенных веществ. Я доверяю ей на 100%.

Вместе мы будем бороться, чтобы доказать правду».

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

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