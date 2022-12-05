Халеп запросила экстренное слушание по допинговому делу. Она выяснила, как запрещенный препарат попал в организм (Prosport)

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп выяснила, как в ее организм попал допинг, сообщает румынское издание Prosport.

Французская лаборатория токсикологии и фармакологии пришла к выводу, что запрещенное вещество роксадустат попало в ее организм через спортивное питание. При этом на упаковке нет информации о наличии роксадустата в составе продукта, а в перечне WADA отсутствуют какие-либо сведения об этих пищевых добавках.

Вследствие этого Халеп обратилась в ITIA, подав запрос об экстренном слушании. По его итогам румынка хочет добиться отмены временного отстранения.

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные