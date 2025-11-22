Адвокат Циципаса опроверг информацию о лишении грека водительских прав

Адвокат Стефаноса Циципаса, Танасис Папатанасиу, опроверг информацию о том, что 34-ю ракетку мира лишили водительских прав.

Ранее медиа сообщали , что камеры зафиксировали, как Циципас ехал за рулем Lotus со скоростью 210 км/ч по автостраде Атики-Одос в Афинах. Утверждалось, что грека оштрафовали на 2000 евро и лишили водительских прав на год.

Папатинасиу же заявил, что за рулем машины находилось третье лицо и что вопросы, касающиеся штрафа и сдачи водительского удостоверения, уже урегулированы.