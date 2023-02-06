Рейтинг ATP. Сафиуллин впервые стал №82, в топ-10 без изменений

Теги рейтинги ATP Фрэнсис Тиафу Роман Сафиуллин Констан Лестьенн Джей-Джей Вульф Бенжамен Бонзи Марк-Андреа Хуслер Иржи Лехечка Бен Шелтон Теннис

Чемпион «Челленджера» в Кобленце Роман Сафиуллин обновил личный рейтинговый рекорд, став 82-й ракеткой мира.

В топ-50 рейтинга ATP лучший результат в карьере показали Фрэнсис Тиафу, Иржи Лехечка, Бен Шелтон, Бенжамен Бонзи, Джей-Джей Вульф, Констан Лестьенн и Марк Андреа Хуслер.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 февраля 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 7070
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 6730
3 (3) Стефанос Циципас (Греция) 6195
4 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 5765
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4200
6 (6) Рафаэль Надаль (Испания) 3815
7 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3715
8 (8) Тэйлор Фриц (США) 3410
9 (9) Хольгер Руне (Дания) 3046
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 2995
12 (12) Даниил Медведев (Россия) 2750
13 (13) Карен Хачанов (Россия) 2515
14 (15) Фрэнсис Тиафу (США) 2305
37 (39) Иржи Лехечка (Чехия) 1042
41 (44) Бен Шелтон (США) 964
42 (45) Бенжамен Бонзи (Франция) 956
43 (48) Джей-Джей Вульф (США) 922
48 (52) Констан Лестьенн (Франция) 879
49 (53) Марк Андреа Хуслер (Швейцария) 876
50 (36) Александр Бублик (Казахстан) 865
82 (100) Роман Сафиуллин (Россия) 641
95 (98) Аслан Карацев (Россия) 555
97 (112) Ибин У (Китай) 544
100 (113) Вашек Поспишил (Канада) 534

 

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicckk
Видеть Медведева не в десятке не привычно конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Г
Карацев покатился обратно на законное место
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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