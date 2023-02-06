Рейтинг ATP. Сафиуллин впервые стал №82, в топ-10 без изменений
Чемпион «Челленджера» в Кобленце Роман Сафиуллин обновил личный рейтинговый рекорд, став 82-й ракеткой мира.
В топ-50 рейтинга ATP лучший результат в карьере показали Фрэнсис Тиафу, Иржи Лехечка, Бен Шелтон, Бенжамен Бонзи, Джей-Джей Вульф, Констан Лестьенн и Марк Андреа Хуслер.
FedEx ATP Rankings
Положение на 6 февраля 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|7070
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|3 (3)
|Стефанос Циципас (Греция)
|6195
|4 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5765
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4200
|6 (6)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|3815
|7 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3715
|8 (8)
|Тэйлор Фриц (США)
|3410
|9 (9)
|Хольгер Руне (Дания)
|3046
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2995
|12 (12)
|Даниил Медведев (Россия)
|2750
|13 (13)
|Карен Хачанов (Россия)
|2515
|14 (15)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2305
|37 (39)
|Иржи Лехечка (Чехия)
|1042
|41 (44)
|Бен Шелтон (США)
|964
|42 (45)
|Бенжамен Бонзи (Франция)
|956
|43 (48)
|Джей-Джей Вульф (США)
|922
|48 (52)
|Констан Лестьенн (Франция)
|879
|49 (53)
|Марк Андреа Хуслер (Швейцария)
|876
|50 (36)
|Александр Бублик (Казахстан)
|865
|82 (100)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|641
|95 (98)
|Аслан Карацев (Россия)
|555
|97 (112)
|Ибин У (Китай)
|544
|100 (113)
|Вашек Поспишил (Канада)
|534
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