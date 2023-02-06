Рейтинг ATP. Сафиуллин впервые стал №82, в топ-10 без изменений

Чемпион «Челленджера» в Кобленце Роман Сафиуллин обновил личный рейтинговый рекорд, став 82-й ракеткой мира.

В топ-50 рейтинга ATP лучший результат в карьере показали Фрэнсис Тиафу, Иржи Лехечка, Бен Шелтон, Бенжамен Бонзи, Джей-Джей Вульф, Констан Лестьенн и Марк Андреа Хуслер.

FedEx ATP Rankings

Положение на 6 февраля 2023

Если в приложении или мобильной версии таблица отображается не полностью, нажимайте сюда.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе