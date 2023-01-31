«Справедливость восторжествовала». Зверев об итогах расследования ATP по делу об обвинениях в домашнем насилии

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев прокомментировал итоги расследования ATP по делу о домашнем насилии, в котором его обвинила его бывшая девушка Ольга Шарыпова.

«С самого начала я настаивал на своей невиновности и отрицал необоснованные обвинения в мой адрес. Я приветствовал расследование ATP, полностью с ним сотрудничал и благодарен организации за уделенное в этом вопросе время и внимание.

Это заключение нейтрального, стороннего наблюдателя, который изучил всю соответствующую информацию и принял четкое и обоснованное решение по этому вопросу в мою пользу. В дополнение к независимому расследованию ATP я также инициировал судебные разбирательства в Германии и России, которые я выиграл.

Я благодарен за то, что эта проблема наконец решена, и мой приоритет сейчас – восстановиться после травмы и сконцентрироваться на том, что я люблю больше всего в этом мире – теннисе.

Я хочу поблагодарить своих друзей, семью и болельщиков за их постоянную поддержку. Мы следили за этим долгим и трудным процессом, и справедливость восторжествовала», – написал Зверев в сторис инстаграма.

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2 комментария

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Мария Ефремова
Козел! Мало того, что ее бил, так ещё с той румынкой, которая от него родила, тоже нехорошо расстался. Даже с ребёнком не помогает. Когда две девушки обвиняют в насилии-это звоночек
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Aqf
Как тут писали - оба друг друга стоят.
Думаю все это возникло не на пустом месте, что-то да было.
Ну а Оле стоит теперь привыкать жить за свой счет, а не сидеть на шее у Кисы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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