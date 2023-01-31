Расследование ATP по делу Зверева, обвиненного в домашнем насилии, не выявило достаточных доказательств. Тур не будет принимать дисциплинарных мер

ATP завершила расследование в отношении , которого обвинила в домашнем насилии бывшая девушка Ольга Шарыпова.

«Крупное независимое расследование в отношении Александра Зверева не выявило достаточных доказательств, подтверждающих опубликованные обвинения в жестоком обращении. В результате ATP не будет принимать никаких дисциплинарных мер.

Расследование, инициированное ATP в октябре 2021-го? рассматривало обвинения в домашнем насилии, выдвинутые бывшей девушкой Зверева Олей Шарыповой. Хотя основное внимание в расследовании было уделено предполагаемым нарушениям, которые произошли на «Мастерсе» в Шанхае в 2019-м, оно коснулось также предполагаемых нарушений в Монако, Нью-Йорке и Женеве», – говорится в заявлении.

Расследование провела компания The Lake Forest Group (LFG), которая специализируется на защите сотрудников от насилия на рабочем месте.

LFG провела интервью с Шарыповой и Зверевым, а также с 24 другими людьми, в том числе с родственниками, друзьями, теннисистами и другими людьми, связанными с ATP. Компания изучила материалы, предоставленные Шарыповой и Зверевым: сообщения, аудио и фото, «в том числе материалы, добровольно извлеченные из электронных устройств Зверева с помощью стороннего эксперта-криминалиста».

Также компания изучила материалы, связанные с турниром в Шанхае, документы, предоставленные сторонними свидетелями, посты в соцсетях и сообщения в прессе.

«После исчерпывающего 15-месячного разбирательства LFG представила ATP полный отчет. Ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев, а также противоречащих друг другу заявлений Шарыповой, Зверева и других участников интервью, расследование не смогло подтвердить обвинения в жестоком обращении или несоблюдение правил ATP о нарушениях на корте или серьезных нарушениях игроков».

В заявлении отмечается, что ATP может пересмотреть решение, если появятся новые доказательства или если в ходе судебного разбирательства будут выявлены нарушения правил ATP.

Также ATP сообщила, что в октябре 2021-го заказала независимый отчет по вопросам безопасности, чтобы защитить от жестокого обращения всех взрослых и несовершеннолетних в мужском профессиональном теннисе. Недавно ассоциация наняла руководителя службы безопасности, который будет следить за выполнением рекомендаций отчета.

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