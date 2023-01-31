Горан Иванишевич: «Джокович не мог двигаться, а Димитров сделал, может быть, два-три дропшота за весь матч. Он наш балканский брат, вот и помог»

Горан Иванишевич рассказал, как Новак Джокович играл с травмой на первой неделе Australian Open.

«В первых двух раундах соперники были полегче, поэтому мы думали, что все будет хорошо. Но Димитров просто сыграл неправильно. У Григора и его тренера просто не было правильного плана, правильной тактики.

Новак не мог двигаться, а Григор сделал, может быть, два-три дропшота за весь матч, а я бы сделал 300! Но он наш балканский брат, вот и помог (смеется).

Димитров сложный соперник, даже если ты готов на 100% – он часто использует слайс, с ним все происходит очень быстро. Этого матча я боялся больше всего. Дальше Новак играл изумительно, и все пошло гладко».

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе