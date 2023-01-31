Горан Иванишевич: «Джокович не мог двигаться, а Димитров сделал, может быть, два-три дропшота за весь матч. Он наш балканский брат, вот и помог»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Горан Иванишевич Григор Димитров Теннис

Горан Иванишевич рассказал, как Новак Джокович играл с травмой на первой неделе Australian Open.

«В первых двух раундах соперники были полегче, поэтому мы думали, что все будет хорошо. Но Димитров просто сыграл неправильно. У Григора и его тренера просто не было правильного плана, правильной тактики.

Новак не мог двигаться, а Григор сделал, может быть, два-три дропшота за весь матч, а я бы сделал 300! Но он наш балканский брат, вот и помог (смеется).

Димитров сложный соперник, даже если ты готов на 100% – он часто использует слайс, с ним все происходит очень быстро. Этого матча я боялся больше всего. Дальше Новак играл изумительно, и все пошло гладко».

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2 комментария

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D-eisler@yandex.ru
всем бы так недвигаться как Джокович). переехал в очередной раз всех соперников 3-0. (ну кроме Энцо куколда)
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга50
хейтеры Надаля, когда ему на каждой пресс-конференции задают вопросы про его травмы: "Да достал это плешивый ныть про травмы".
они же, когда тренер Джоковича при каждом удобном случае говорит, что Новак чуть ли не с открытой раной играл: ...
+8
-11
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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