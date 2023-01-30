Иванишевич о соперничестве Джоковича и Надаля: «С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы они оба были суперздоровыми»

Горан Иванишевич ответил, как долго Новак Джокович сможет оставаться на топ-уровне.

– Определенно еще два-три года. То, как он заботится о своем теле, как он подходит к питанию и ко всему остальному, – просто потрясающе. Это невероятный уровень.

Если говорить о молодежи, то здорово, что они есть. Они – будущее тенниса. Но в туре остаются два парня, которые продолжают друг с другом бороться. Это была домашняя площадка Новака, а потом мы сыграем на домашней площадке Рафы в этом гандбольном матче при счете 22:22.

Молодежь прогрессирует, мы видели Алькараса. Но для меня Надаль всегда будет фаворитом «Ролан Гаррос».

Есть много парней, которые могут его победить, в том числе и Новак. Но Рафа 14 раз выигрывал этот турнир. Это потрясающе. Они действительно подталкивают друг друга вперед.

Хорошо, что у нас много молодых ребят. У нас есть Стефанос, который однажды точно выиграет «Большой шлем», потому что он потрясающий игрок.

– Если на «Ролан Гаррос» Джокович выиграет 23-й «Большой шлем», насколько особенным это будет?

– Восемь или девять лет назад я сказал, что Новак и Рафа обойдут Роджера по количеству «Больших шлемов». Тогда они были сильно позади. Люди смотрели на меня как-то странно, а теперь у них по 22 «Больших шлема». Это два невероятных теннисиста. То, что они сделали для тенниса, невероятно.

С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы они оба были суперздоровыми, тогда начнется битва. В том числе и с молодыми парнями, которые постараются найти лазейки, чтобы их обыграть.

Но, тем не менее, последнее слово должно остаться за этими парнями.

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