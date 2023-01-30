Иванишевич о соперничестве Джоковича и Надаля: «С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы они оба были суперздоровыми»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open Ролан Гаррос ATP Горан Иванишевич Теннис

Горан Иванишевич ответил, как долго Новак Джокович сможет оставаться на топ-уровне.

– Определенно еще два-три года. То, как он заботится о своем теле, как он подходит к питанию и ко всему остальному, – просто потрясающе. Это невероятный уровень.

Если говорить о молодежи, то здорово, что они есть. Они – будущее тенниса. Но в туре остаются два парня, которые продолжают друг с другом бороться. Это была домашняя площадка Новака, а потом мы сыграем на домашней площадке Рафы в этом гандбольном матче при счете 22:22.

Молодежь прогрессирует, мы видели Алькараса. Но для меня Надаль всегда будет фаворитом «Ролан Гаррос».

Есть много парней, которые могут его победить, в том числе и Новак. Но Рафа 14 раз выигрывал этот турнир. Это потрясающе. Они действительно подталкивают друг друга вперед.

Хорошо, что у нас много молодых ребят. У нас есть Стефанос, который однажды точно выиграет «Большой шлем», потому что он потрясающий игрок.

– Если на «Ролан Гаррос» Джокович выиграет 23-й «Большой шлем», насколько особенным это будет?

– Восемь или девять лет назад я сказал, что Новак и Рафа обойдут Роджера по количеству «Больших шлемов». Тогда они были сильно позади. Люди смотрели на меня как-то странно, а теперь у них по 22 «Больших шлема». Это два невероятных теннисиста. То, что они сделали для тенниса, невероятно.

С нетерпением жду «Ролан Гаррос». Честно говоря, очень хотелось бы, чтобы они оба были суперздоровыми, тогда начнется битва. В том числе и с молодыми парнями, которые постараются найти лазейки, чтобы их обыграть.

Но, тем не менее, последнее слово должно остаться за этими парнями.

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

Как же Джокович рыдал после победы на Australian Open! Мы никогда такого не видели

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
В этом году на RG будет новый победитель.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luis Bovleck
В этот раз Горан отложил сливовицу в сторону и теперь уже гораздо осторожнее в замечаниях насчет Надаля в Париже. В 2020, помнится, он нахально заявил, что у Рафы на РГ нет ни малейшего шанса. В итоге, сам Новак без шансов был отодран 6:0 6:2 7:5. Так что Горан, наверняка, помнит как сьел свои слова назад.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
По справедливости, после украденного ао в прошлом году, в этом году на ролан гаррос Новак должен поставить точку в этом противостоянии, именно в финале, победой над Рафой.
Если кто-то и сможет это сделать, то только он.
Жаль конечно, что все h2h в последние годы проходят исключительно на грунте, только это и поддерживает некоторое равновесие в их противостоянии.
10 матчей на рг, 3 на уимблдоне и 2 в австралии.
Дичайший перекос.
Это как если Милан и Барселона все матчи будут играть только на Камп Ноу
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RegioDan
Вамос весь сезон может ходить на костылях, но к РГ накидается ТУЕшками и будет здоровее всех здоровых. Ну, до тех пор, пока не проиграет кому-нибудь.
Известная вамосяцкая аксиома:
Рафик никогда не проигрывает, если проигрывает, значит травмирован.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Green
Ответ Gestor_36
когда Рафа последний раз был супер здоров..? но и весь с травмами он просто не заметит серба на РГ
как в 21 году?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dedpihto59
Да будет интересно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
"Домашние площадки" это интимно)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
Случайно вместо "Иванишевич" прочитал "Игнашевич")
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gestor_36
когда Рафа последний раз был супер здоров..? но и весь с травмами он просто не заметит серба на РГ
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий