Джокович о матче с Димитровым: «Не знал, как буду чувствовать себе физически. Периодически возникали проблемы»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Григор Димитров Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Григором Димитровым в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:4, 6:4. По ходу матча он дважды вызывал врача.

«Каждый розыгрыш был важен – с самого первого. Ранний брейк был очень важен, потому что я не знал, как буду чувствовать себе физически. Периодически возникали проблемы.

Я думал, что двойного брейка в третьем сете мне хватит, но он включился и до последнего удара я не знал, смогу ли победить.

Это была невероятная битва – три сета больше чем за три часа», – сказал серб в интервью на корте.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antares-s
Ответ GorackNeon
Только овцы с уровнем IQ ниже 80 верят в "травмы" петуха...
Кролика (по году рождения). ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dm71
Все еще беспокоит десятисантиметровая дыра в животе?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zommie
одни мы все знали, как он будет себя чувствовать...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenny De Schepper
Ответ Tania09**
Симулянт, фу
ок, но причем тут надаль?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tania09**
Симулянт, фу
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GorackNeon
Только овцы с уровнем IQ ниже 80 верят в "травмы" петуха...
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аккайын Жасов
И бровью не повёл - Дикаприо отдыхает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
slim shady 123
Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Против Хольгера, думаю, будет невероятное представление
но там будет рублев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIK2
Ответ Czarn
Новак, с победой! Трудный матч и борьба с Димитровым и с травмой! На спортивно-волевых прошел дальше, просто молодец! Желаем дальнейших успехов на АО-23!😃
Скорее не морально волевых, но на опыте. Опыт игры с травмой, которая дает играть, но заколебывает переодически во время игры, приходится перестраивать каждый раз игру))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Ноле forever.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саня Ларёк
Ответ Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Против Хольгера, думаю, будет невероятное представление
На премию Оскар пойдет
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сяомиэсмидветысячистопятьдесят Срусиал
Против Хольгера, думаю, будет невероятное представление
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Руне прикончит тебя, кло#н
А если нет, то что?)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikolay Stavrogin
Ползем дальше. Вамосов не читаем, они дальше туалета и компа никуда не выходят и не видят разницы между тем, как двигается Джокович с травмой и Надаль с "травмой"
+29
-14
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
Уже не первый раз такое, что он травмирован и с трудом ходит, а уже через несколько дней готов на 100%
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Молитвы помогли! Молодец, шарла..., то есть красавчик!!!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Руне прикончит тебя, кло#н
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Novax Goat.kovic
Просто коммент в поддержку Величайшего.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
А по итогам снова выиграет)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
Возникали проблемы - едва сдерживал приступы смеха.
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Czarn
Новак, с победой! Трудный матч и борьба с Димитровым и с травмой! На спортивно-волевых прошел дальше, просто молодец! Желаем дальнейших успехов на АО-23!😃
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий