Джокович о матче с Димитровым: «Не знал, как буду чувствовать себе физически. Периодически возникали проблемы»

прокомментировал победу над в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:4, 6:4. По ходу матча он дважды вызывал врача.

«Каждый розыгрыш был важен – с самого первого. Ранний брейк был очень важен, потому что я не знал, как буду чувствовать себе физически. Периодически возникали проблемы.

Я думал, что двойного брейка в третьем сете мне хватит, но он включился и до последнего удара я не знал, смогу ли победить.

Это была невероятная битва – три сета больше чем за три часа», – сказал серб в интервью на корте.

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