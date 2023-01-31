Крейчикова после победы на Australian Open в паре с Синяковой: «Сейчас мы обе планируем играть в одиночке, чтобы постараться прибавить»

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Семикратная чемпионка парных «Больших шлемов» Барбора Крейчикова сказала, что после победы на Australian Open они с Катериной Синяковой сосредоточатся на одиночке.

«Сейчас мы обе планируем играть в одиночном разряде, чтобы постараться прибавить. В какой-то момент мы снова сыграем вместе. Пока будем концентрироваться на каждом следующем турнире.

Посмотрим, что принесет нам будущее».

В одиночке в Мельбурне Крейчикова дошла до четвертого круга, а Синякова выбыла в первом.

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