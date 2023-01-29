Крейчикова и Синякова заработали $497 тысяч долларов за победу на парном Australian Open

Теги Australian Open WTA Катерина Синякова Барбора Крейчикова призовые Теннис

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками парного Australian Open.

За выступление в парном разряде в Мельбурне чешки заработали 695 тысяч австралийских долларов на команду – это около 497 тысяч американских долларов.

В одиночке Крейчикова дошла до четвертого круга, заработав 242 тысячи американских долларов, а Синякова выбыла в первом, заработав 76 тысяч американских долларов.

Крейчикова и Синякова защитили титул парного Australian Open

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1 комментарий

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encaro_one
Огромные деньги, учитывая, что зритель практически только финал и полуфинал смотрит в парном
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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