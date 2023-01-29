Крейчикова и Синякова заработали $497 тысяч долларов за победу на парном Australian Open
Барбора Крейчикова и Катерина Синякова стали чемпионками парного Australian Open.
За выступление в парном разряде в Мельбурне чешки заработали 695 тысяч австралийских долларов на команду – это около 497 тысяч американских долларов.
В одиночке Крейчикова дошла до четвертого круга, заработав 242 тысячи американских долларов, а Синякова выбыла в первом, заработав 76 тысяч американских долларов.
Крейчикова и Синякова защитили титул парного Australian Open
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