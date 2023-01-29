Циципас о финале Australian Open: «Я не мог извлечь из себя ничего большего. Сделал все возможное»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Australian Open. Грек уступил 3:6, 6:7(4), 6:7(5) в своем втором финале турнира «Большого шлема».

– В начале у меня были проблемы с подачей, и это было заметно. Я бы не сказал, что нервничал. На самом деле я был взволнован тем, что вышел на корт бороться за первую строчку рейтинга. Я с нетерпением ждал матча и сегодня дал себе хороший шанс.

Конечно, есть вещи, которые я могу улучшить, учитывая сегодняшние обстоятельства. Но я не думаю, что это поражение может на меня повлиять. Это шаг вперед. Я с нетерпением жду возможности набрать больше очков в этом сезоне, добиться больших результатов, бороться за большие трофеи.

Мне очень нравится моя игра, отношение на корте, моя психологическая устойчивость и уровень концентрации. Есть еще кое-что, что нужно добавить ко всей структуре моей игры. Я был максимально взволнован на пути к этой цели.

– Мне интересно, какой у вас был тактический план на игру? И насколько его удалось реализовать?

– Ну, я сделал все возможное, чтобы показать хороший матч. Моя команда работает над тем, чтобы я мог приблизиться к победе. Я не мог извлечь из себя ничего большего. Сделал все возможное.

Новак – тот игрок, который доводит тебя до предела. Я не считаю это проклятием или чем-то раздражающим. В спорте очень классно иметь таких соперников и чемпионов, как он.

Он очень важен для тех, кто хочет достичь его уровня. Каждый раз, когда он надирает нам задницы, он преподает нам отличный урок.

Он сделал меня более классным игроком. Он поднимал мой уровень концентрации все выше и выше каждый раз, когда я с ним играл. Когда играешь против Новака, ты должен быть максимально сосредоточен и посвящен игре.

Соперничество с Новаком – очень важная часть моей карьеры. Он помогает мне расти и становиться лучше.

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43 комментария

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cosset
Не уверена, что Новак так уж и надирал задницу в матче, шансов давал предостаточно. Просто сам Стефанос действительно, на этом турнире большего сделать не мог, он все матчи провел в таком режиме ошибок, провалов концентрации и неважной подачей, но этого было достаточно, чтобы выйти в финал. Но недостаточно, чтобы выиграть его. Уверена, что Стефанос может играть лучше, хотя и не в этот раз.
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nick-basil
Что сделал - то сделал. ...Запомнилось всего пару пойнтов.
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Kironbet
Соперничества пока нет Ципа, пока вынос в одну калитку!
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S.Graf
Ответ tanith
он на вопрос отвечал а не монолог зачитывал. Все возможные комплименты Новаку он уже сказал.
Та не, это я-кание уже реально выглядит нелепо (мягко выражаясь)
Сравним:
https://www.sports.ru/tennis/1114787520-medvedev-posle-porazheniya-ot-kordy.html
А впрочем, забей. Ты фанатка, я - хейтер. Всё равно мы не договоримся :о)
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Евгений Фабиянчук
Ответ S.Graf
И опять: я, я, я, я, моя игра, я, я, я, я, моя команда, я, я, я, я .... И только в конце вспомнил, что на корте был ещё кто-то СЦыц не меняется. И уже не изменится :о/ 🙈🤮
“ppc ti sklochniy muzhichok)))”
bgg
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Sne$hinka
Циципас был хорош, достойный финал против Новака. Заслужил уважение. В следующий раз буду болеть за него, если он будет играть не против Новака или россиянина)
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Typizza
Ответ DjokoND
Читай выше
Если нечего по существу сказать, то нечего и рот раззевать.
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Sport Gr
Ответ DjokoND
С фх он хорошо бьёт со стоячего мяча, а с новаком пришлось бить в движении. Подача и у Джоковича работала не на 100%
С фх он с любого хорошо бьет,40 невынужденных,большинство,26,на фх, в том числе довольно легких на ТБ 2 сета,65% на первой тоже так себе,это не оправдание,но не играл он эталонно,даже учитывая того против кого он играл.
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Sport Gr
Ответ Crestbook
Реально круто играл, во втором сете особенно. Но старый Джо, похоже, знает какой-то секрет вечной молодости и абсолютной истины
Смотрю сейчас вас на tube,турнир TSM,да и титульные вторники не пропускаю,пора 9 из 11 брать и бить Наку)
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Радость Ди Мария
Ответ DjokoND
"Новак – тот игрок, который доводит тебя до предела" 100000%. Циципас никогда до этого так не играл с бекхенда как сегодня, по сути очень эталонный удар слева показал, пробивал смело по линии, очень удачно держал оборону, по моему вернул в корт около 90% подач под бх, заставляя Новака наносить как минимум 3, 4, а то 10 лишних ударов. Ципа был на пике, это очевидно
Всегда найдутся певцы коллапса...
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Sport Gr
Ответ tanith
он на вопрос отвечал а не монолог зачитывал. Все возможные комплименты Новаку он уже сказал.
У него какое-то психическое заболевание,почитайте комментарии и убедитесь),а Стеф отдал должное Ноле и на награждение и на П-К.
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Боримир
Ответ GorackNeon
Циципас с Алькарасом разыграют финал Гарроса.
На грунте Алькарас не такой фаворит.

Да и где он вообще?
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DjokoND
Ответ romancureman
Нет уж, давай ка объясни нам всем, друг, раз начал. Или нечего бросаться словами
Читай выше
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Czarn
Ответ Slaviša-Bato Živaljević
U sportu se uci od boljih i Noletu su Rafa i RG nadirali zadnjicu..pa pojacas rad, usavršavanje udaraca, pokrivanje terena...od gorih ne učiš.
Apsolutno se slazem😀
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Mairambek Jusupbekov
Ответ GorackNeon
Циципас с Алькарасом разыграют финал Гарроса.
Хотел бы на это посмотреть
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romancureman
Ответ DjokoND
Смотрел. Другое. Но дилетанту слепому нет смысла объяснять
Нет уж, давай ка объясни нам всем, друг, раз начал. Или нечего бросаться словами
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Ан Кот
не расстраивайся Цыпа, ты проиграл Величайшему за все времена! на РГ возможно у тебя будет больше шансов
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Typizza
Ответ DjokoND
Смотрел. Другое. Но дилетанту слепому нет смысла объяснять
Джокофан ты слепой. Смари над твоим именем в моем нике написано кто ты))
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tanith
Ответ S.Graf
И опять: я, я, я, я, моя игра, я, я, я, я, моя команда, я, я, я, я .... И только в конце вспомнил, что на корте был ещё кто-то СЦыц не меняется. И уже не изменится :о/ 🙈🤮
он на вопрос отвечал а не монолог зачитывал. Все возможные комплименты Новаку он уже сказал.
+4
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DjokoND
Ответ GorackNeon
Циципас с Алькарасом разыграют финал Гарроса.
Оба легкая закуска для Надаля на парижских кортах
+3
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Радость Ди Мария
/ Есть еще кое-что, что нужно добавить ко всей структуре моей игры. /

Увы. Папечка хотел сделать из Степана типа Отче 2.0 с одноручным бэхой. Это прошлый век. И я сомневаюсь, что Ципа сможет разбивать игру Кисы, Медведа, Карася и т.д. когда Император закончит. Есть тут загвоздка.
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Йенс Мустерманн
Ничего, Стефанос, обставишь ты ещё этого трёхгрошового актёра из белградского цирка.
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DjokoND
Ответ Sport Gr
Очень много ошибок с любимого ФХ и первой подачи,а так согласен-бх и прием уже лучше,но с Ноле надо 110% играть в финале,чтоб иметь какие-то шансы.
С фх он хорошо бьёт со стоячего мяча, а с новаком пришлось бить в движении. Подача и у Джоковича работала не на 100%
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Sport Gr
Ответ DjokoND
"Новак – тот игрок, который доводит тебя до предела" 100000%. Циципас никогда до этого так не играл с бекхенда как сегодня, по сути очень эталонный удар слева показал, пробивал смело по линии, очень удачно держал оборону, по моему вернул в корт около 90% подач под бх, заставляя Новака наносить как минимум 3, 4, а то 10 лишних ударов. Ципа был на пике, это очевидно
Очень много ошибок с любимого ФХ и первой подачи,а так согласен-бх и прием уже лучше,но с Ноле надо 110% играть в финале,чтоб иметь какие-то шансы.
+1
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GorackNeon
Ответ DjokoND
"Новак – тот игрок, который доводит тебя до предела" 100000%. Циципас никогда до этого так не играл с бекхенда как сегодня, по сути очень эталонный удар слева показал, пробивал смело по линии, очень удачно держал оборону, по моему вернул в корт около 90% подач под бх, заставляя Новака наносить как минимум 3, 4, а то 10 лишних ударов. Ципа был на пике, это очевидно
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