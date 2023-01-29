Циципас о финале Australian Open: «Я не мог извлечь из себя ничего большего. Сделал все возможное»

Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Новака Джоковича в финале Australian Open. Грек уступил 3:6, 6:7(4), 6:7(5) в своем втором финале турнира «Большого шлема».

– В начале у меня были проблемы с подачей, и это было заметно. Я бы не сказал, что нервничал. На самом деле я был взволнован тем, что вышел на корт бороться за первую строчку рейтинга. Я с нетерпением ждал матча и сегодня дал себе хороший шанс.

Конечно, есть вещи, которые я могу улучшить, учитывая сегодняшние обстоятельства. Но я не думаю, что это поражение может на меня повлиять. Это шаг вперед. Я с нетерпением жду возможности набрать больше очков в этом сезоне, добиться больших результатов, бороться за большие трофеи.

Мне очень нравится моя игра, отношение на корте, моя психологическая устойчивость и уровень концентрации. Есть еще кое-что, что нужно добавить ко всей структуре моей игры. Я был максимально взволнован на пути к этой цели.

– Мне интересно, какой у вас был тактический план на игру? И насколько его удалось реализовать?

– Ну, я сделал все возможное, чтобы показать хороший матч. Моя команда работает над тем, чтобы я мог приблизиться к победе. Я не мог извлечь из себя ничего большего. Сделал все возможное.

Новак – тот игрок, который доводит тебя до предела. Я не считаю это проклятием или чем-то раздражающим. В спорте очень классно иметь таких соперников и чемпионов, как он.

Он очень важен для тех, кто хочет достичь его уровня. Каждый раз, когда он надирает нам задницы, он преподает нам отличный урок.

Он сделал меня более классным игроком. Он поднимал мой уровень концентрации все выше и выше каждый раз, когда я с ним играл. Когда играешь против Новака, ты должен быть максимально сосредоточен и посвящен игре.

Соперничество с Новаком – очень важная часть моей карьеры. Он помогает мне расти и становиться лучше.

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