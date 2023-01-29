Циципас – Джоковичу: «Новак, не знаю, что сказать. Ты все сказал своими достижениями»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас обратился к Новаку Джоковичу в речи финалиста Australian Open. Сегодня он проиграл сербу со счетом 3:6, 6:7(4), 6:7(5).

«Всем привет. Новак, не знаю, что сказать. Ты все сказал своими достижениями. Потрясающие цифры. Поздравляю. Не только тебя, но и твою семью. По-моему, у нас было похожее теннисное воспитание. Ты проделал невероятный путь, я тобою восхищаюсь, и ты делаешь меня лучше.

Мне посчастливилось провести много сложных и напряженных матчей, но я еще раз скажу, что Новак делает меня лучше. Он один из величайших в нашем спорте. Я считаю, что он величайший, кто когда-либо брал ракетку в руку.

Спасибо за то, что ты так продвинул наш спорт. Ты заставляешь всех становиться лучше».

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19 комментариев

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Tarkovski
Циципас: «Новак, не знаю, что сказать… Когда уже ты, блин, свалишь из тура?! Я хочу Шлем выиграть!» )
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RegioDan
Вслед за Даней теперь и Циципас признает Джоковича Величайшим игроком. Как предлагают западные любители тенниса вместо GOAT использовать TIGER, с небольшим орфографическим допущением.
Tennis Indisputed Greatest Ever Regardless.
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Lapo Elkann
Ответ Lnc
Эр пэ лига точка ру
cпасибо
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Shyngys Abdikhalik
Очередной некстген признал Новака величайшим)
+4
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Доминик
...сказал Циципас и заплакал.
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Sport Gr
У Стефа не очень шла первая и очень часто ошибался с форхэнда,а это его главные оружия,одни из лучших в туре,поэтому 2 и3 сет,где он бился и имел сетпойтнт,идут ему в зачет,победит еще,классный теннисист и работяга,а Новак Монстрович с другой планеты,хоть я и болел за грека.
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SaltyRose
Стеф, следующий Ролан Гаррос должен быть твоим!
+4
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инок
Циципасу спасибо за то, что сопротивлялся, насколько
мог. Но сегодня победил сильнейший - Новак!
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Lnc
Ответ Lapo Elkann
Где смотрите ?
Эр пэ лига точка ру
+1
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Вилгельм Тель
Ответ Andreir888
Стёпа, от души!🤝
Надеюсь, что теперь, точно будет помнить что играл с Джоковичем в финале.
+6
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Lapo Elkann
Где смотрите ?
0
-1
-1
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Александр Романов
Ответ Andreir888
Стёпа, от души!🤝
Такое ощущение что диктор на Евроспорт водку с греком пил
+3
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Czarn
Стефан, у тебя есть куда стремится! Бери пример с Новака! И победы ещё придут!😀
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Великий Алонсо
Джокович поставил жирную точку в сравнениях с Надалями и Федерерами.
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+9
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Nikolay Stavrogin
Достойный матч, Стеф. На грунте должен быть первый шлем. Удачи!
+8
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Nikolay Stavrogin
Ответ Gestor_36
Циципас – Джоковичу: «Новак, не знаю, что сказать. Ты все сказал своими симуляциями и ложью»
Приятно видеть, как фаны рафы показывают своё нутро.
Раз за разом.
С победой!
+16
-4
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Вегетарианец_
Спасибо Стефу за теплые слова в адрес Джоковича!
+13
-3
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Andreir888
Стёпа, от души!🤝
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-3
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Gestor_36
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-15
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