Циципас – Джоковичу: «Новак, не знаю, что сказать. Ты все сказал своими достижениями»

обратился к в речи финалиста Australian Open. Сегодня он проиграл сербу со счетом 3:6, 6:7(4), 6:7(5).

«Всем привет. Новак, не знаю, что сказать. Ты все сказал своими достижениями. Потрясающие цифры. Поздравляю. Не только тебя, но и твою семью. По-моему, у нас было похожее теннисное воспитание. Ты проделал невероятный путь, я тобою восхищаюсь, и ты делаешь меня лучше.

Мне посчастливилось провести много сложных и напряженных матчей, но я еще раз скажу, что Новак делает меня лучше. Он один из величайших в нашем спорте. Я считаю, что он величайший, кто когда-либо брал ракетку в руку.

Спасибо за то, что ты так продвинул наш спорт. Ты заставляешь всех становиться лучше».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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