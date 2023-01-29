Новак Джокович: «Чем тяжелее у тебя детство, тем сильнее ты становишься. Мы со Стефаносом – доказательства»

обратился к в чемпионской речи Australian Open. Джокович взял в Мельбурне 10-й титул, победив 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

«Во-первых, хочу сказать, что очень тронут словами Стефаноса. Спасибо тебе за доброту и уважение, я очень это ценю. Думаю, мы оба согласимся, что на корте мы яростные соперники, но это не значит, что мы должны проявлять друг к другу неуважение.

Мы признаем усилия друг друга, и я признаю твои усилия. Сегодня ты отлично боролся. Думаю, для тебя это точно не последний финал «Большого шлема», у тебя еще много времени – намного больше, чем у меня.

Еще хочу поздравить тебя и твою семью. Знаю, сколько времени вы тратите на то, чтобы сделать тебя лучше как игрока и как человека. Ты один из самых профессиональных людей в туре и один из самых интересных. Я пару дней назад об этом сказал и по-прежнему считаю тебя очень интересным.

Греция и Сербия – относительно маленькие страны, у которых нет богатых теннисных традиций. У нас не было больших игроков, на которых мы могли бы равняться. Так что хочу сказать всем молодым игрокам по всему миру, которые мечтают здесь оказаться: мечтайте по-крупному, все возможно, где бы вы ни родились.

Я вообще считаю, что чем тяжелее у тебя детство, тем сильнее ты становишься. Мы со Стефаносом – доказательства.

Не позволяйте никому отнять у вас мечту. Поддерживайте ее, поливайте так же, как поливают цветы. И даже если всего один человек поддерживает вашу мечту, найдите его и мечтайте по-крупному. Все получится».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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