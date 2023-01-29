Новак Джокович: «Чем тяжелее у тебя детство, тем сильнее ты становишься. Мы со Стефаносом – доказательства»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович обратился к Стефаносу Циципасу в чемпионской речи Australian Open. Джокович взял в Мельбурне 10-й титул, победив 6:3, 7:6(4), 7:6(5).

«Во-первых, хочу сказать, что очень тронут словами Стефаноса. Спасибо тебе за доброту и уважение, я очень это ценю. Думаю, мы оба согласимся, что на корте мы яростные соперники, но это не значит, что мы должны проявлять друг к другу неуважение.

Мы признаем усилия друг друга, и я признаю твои усилия. Сегодня ты отлично боролся. Думаю, для тебя это точно не последний финал «Большого шлема», у тебя еще много времени – намного больше, чем у меня.

Еще хочу поздравить тебя и твою семью. Знаю, сколько времени вы тратите на то, чтобы сделать тебя лучше как игрока и как человека. Ты один из самых профессиональных людей в туре и один из самых интересных. Я пару дней назад об этом сказал и по-прежнему считаю тебя очень интересным.

Греция и Сербия – относительно маленькие страны, у которых нет богатых теннисных традиций. У нас не было больших игроков, на которых мы могли бы равняться. Так что хочу сказать всем молодым игрокам по всему миру, которые мечтают здесь оказаться: мечтайте по-крупному, все возможно, где бы вы ни родились.

Я вообще считаю, что чем тяжелее у тебя детство, тем сильнее ты становишься. Мы со Стефаносом – доказательства.

Не позволяйте никому отнять у вас мечту. Поддерживайте ее, поливайте так же, как поливают цветы. И даже если всего один человек поддерживает вашу мечту, найдите его и мечтайте по-крупному. Все получится».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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29 комментариев

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Gestor_36
Ответ WOODYAllen
Я думаю «тяжелое детство» не в контексте того, что он не доедал или жил в плохих условиях, а в том, что он постоянно тренировался и времени на обычные «гулянки» и тд у него не было
возможно, но и это, если вдуматься, не самое тяжелое детство
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Kironbet
Ответ Dym86
Гиперопека :) от родителей-чемпионов
Тогда детство у него еще не закончилось ;)
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Урок философии от Сербского философа младшему Греческому)
:D Жаль плюсы закончились!
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giugiaro
Сильные слова👏
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WOODYAllen
Ответ Gestor_36
всем бы такое тяжелое детство как у грека 😁
Я думаю «тяжелое детство» не в контексте того, что он не доедал или жил в плохих условиях, а в том, что он постоянно тренировался и времени на обычные «гулянки» и тд у него не было
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Анастасия98.98
Ответ Sincere
У Стефа тяжелое детство было? Зачем излишне драматизировать
Так мне кажется, что это аля намек между строк. То есть Новак имеет ввиду, что посмотрите на меня, у которого детство прошло во время войны, и Степа–золотой мальчик с морского теплого побережья. Новак со стальными яйцами и Степочка–одуванчик. Как по мне, так тут про это.
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Furry
Забалканские земляки%))
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Krull
Ответ SaltyRose
Ну не тяжелое, но он не из богатой привилегированной семьи.
А из какой? Бедняки, с хлеба на соль перебивались?
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Доминик
Ответ Iuasamotu
Чем тяжелее твоё детство, тем больше сочувствия нужно проявлять к тем, кто сейчас терпит лишения и горе. Сербам, как раз, этой человечности и не хватает.
Зато у тебя её в избытке.
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Ale_x_@ndro
Ответ Alla Tishkova
Какие данные? Откуда взяты?
Книга есть. Гении и аутсайдеры ароде называется.
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Iuasamotu
Чем тяжелее твоё детство, тем больше сочувствия нужно проявлять к тем, кто сейчас терпит лишения и горе. Сербам, как раз, этой человечности и не хватает.
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-6
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SaltyRose
Ответ Sincere
У Стефа тяжелое детство было? Зачем излишне драматизировать
Ну не тяжелое, но он не из богатой привилегированной семьи.
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Alla Tishkova
Ответ Alex Rhea
Данные показывают обратное - чем хуже детство, тем хуже и взрослая жизнь, такие как Новак скорее исключение.
Какие данные? Откуда взяты?
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Холден Колфилд
"поливайте так же, как поливают цветы." Красиво сказано
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Ale_x_@ndro
Ответ Alex Rhea
Данные показывают обратное - чем хуже детство, тем хуже и взрослая жизнь, такие как Новак скорее исключение.
Ага, ошибка выжившего.
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Potors
Ответ Alex Rhea
Данные показывают обратное - чем хуже детство, тем хуже и взрослая жизнь, такие как Новак скорее исключение.
Это в среднем. Про пиковые значения другие данные и распределение.
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mr_ h2o
Новак конечно приукрасил на счет Стефа, но видимо эмоции переполнили. Через тот путь, который прошел Джок надо обладать каким-то невероятно сильным характером. Вечно третий на вечеринке, среди фанатской симпатии. В погоне за рекордам по шлемам всю карьеру, которая казалось мало возможной. И ведь он еще ни разу не был первым в этой гонке. Надеюсь у него будет шансы на РГ, ведь если в этом году забрать грунт, то это думаю конец будет гонки для Рафы. Ну а если нет, то понаблюдаем еще за битвой титанов)
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Доминик
Цыпа тоже прятался от бомбежек?
+9
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Dym86
Ответ Sincere
У Стефа тяжелое детство было? Зачем излишне драматизировать
Гиперопека :) от родителей-чемпионов
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Gestor_36
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Кавабунга Шреддоголовый
Хорошую речь толкнул Чемпион.
Я очень люблю вторую половину января, потому что турнир начинается, но я чертовски ненавижу день через две недели, потому что после мужского финала турнир заканчивается и на следующий день ты не включаешь теннис, потому что смотреть нечего.
Поздравляю чемпиона с его 10 титулом. Он в Австралии непобедим!!!
+19
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Dym86
Второй гейм матча:) :
https://www.sports.ru/tennis/1114851751-australian-open-rezultaty-finala-djokovic-tsitsipas.html?comment_id=1511409%C2%A6news%C2%A61114851751
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Czarn
Оценят когда-нибудь то, сколько Новак сделал для тенниса? И сколько детей после этого АО-23 возьмут в руки ракетку? Надеюсь😀
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Gestor_36
Ответ Sincere
У Стефа тяжелое детство было? Зачем излишне драматизировать
всем бы такое тяжелое детство как у грека 😁
+26
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внук реала
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
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