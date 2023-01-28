Соболенко выиграла Australian Open через год после того, как за 4 матча допустила 56 двойных
Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open, в финале обыграв Елену Рыбакину 4:6, 6:3, 6:4.
24-летняя белоруска начала матч с двойной ошибки, а в последнем гейме упустила три матчбола, на одном допустив двойную.
На прошлогоднем Australian Open Соболенко дошла до четвертого круга, ни в одном матче не сделав меньше 10 двойных (12 в первом круге, 19 – во втором, 10 – в третьем, 15 – в 1/8 финала). На первой неделе того сезона она за матч допустила 21 двойную и подавала с руки.
Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере
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А также и Лена умница. Прошла сильных соперниц на пути к финалу, в финале боролась до конца.
Отличный был матч
Моя ставочка зашла. Оправдала прогноз))) молодец, заслужила