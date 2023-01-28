Соболенко выиграла Australian Open через год после того, как за 4 матча допустила 56 двойных

Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open, в финале обыграв Елену Рыбакину 4:6, 6:3, 6:4.

24-летняя белоруска начала матч с двойной ошибки, а в последнем гейме упустила три матчбола, на одном допустив двойную.

На прошлогоднем Australian Open Соболенко дошла до четвертого круга, ни в одном матче не сделав меньше 10 двойных (12 в первом круге, 19 – во втором, 10 – в третьем, 15 – в 1/8 финала). На первой неделе того сезона она за матч допустила 21 двойную и подавала с руки.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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