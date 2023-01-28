Соболенко выиграла Australian Open через год после того, как за 4 матча допустила 56 двойных

Теги Australian Open WTA статистика Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open, в финале обыграв Елену Рыбакину 4:6, 6:3, 6:4.

24-летняя белоруска начала матч с двойной ошибки, а в последнем гейме упустила три матчбола, на одном допустив двойную.

На прошлогоднем Australian Open Соболенко дошла до четвертого круга, ни в одном матче не сделав меньше 10 двойных (12 в первом круге, 19 – во втором, 10 – в третьем, 15 – в 1/8 финала). На первой неделе того сезона она за матч допустила 21 двойную и подавала с руки.

Арина Соболенко – чемпионка Australian Open! Обыграла Рыбакину и взяла первый «Шлем» в карьере

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18 комментариев

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Андрей В.Т.
А чего не написали, сколько двойных за этот АО?
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vas1105
Ответ dimon 2.0
рыбка сегодня играла в любимой тупой и силовой теннис сабы. полностью поддаваясь не ее провокации и втягиваясь в ненужное долбилово с задней. бездарно сразу слитый второй сет только подтвердил худшие опасения. винить только себя и понять что без техники рыбке не видать громких побед.
Вот одну громкую победу она точно уже имеет)
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Alexander Idelevich
Сабаленка допустила двойную ошибку НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ОЧКЕ: это был Match point; Championship point и Grand Slam Title point!
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olek25021968
Молодец Арина! Порадовала Батьку!
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ivan 07
Ответ Kudim41
И много раз серена была травмирована?!!
Ты не сравнивай африканку с европейкой. Они травмоустойчивы.
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Andre*
Ответ costa0545
Честно говоря, болел больше за Рыбакину, но победе Арины рад ещё больше, так как есть всё таки на небе что-то, так как Беларусов и Россиян допустили к турниру без своих флагов и вообще не было уверенности, что их допустят. Но Собаленко выиграла первый свой шлем, а Рыбакина и так уже выиграла Уимблдон и играет под своим Казахским флагом, так то что она перешла туда, ей итак столько дивидендов, у неё ещё впереди)))
Большая ошибка организаторов было допускать спортсменов из стран, которые ведут захватнические преступные войны. Оккупанты должны быть под строгой изоляцией.
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RYBvsSAB
Ответ Анастасия98.98
Арине ещё не исполнилось 25 так-то
я вот как фанат спорта без малого почти 30 лет в этом деле, считай на 60 лет седины
+1
-1
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RYBvsSAB
Ответ Анастасия98.98
Арине ещё не исполнилось 25 так-то
под 50, если не теннисными мерками
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Матвей Суицидин
Никогда не сдавайся!
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costa0545
Честно говоря, болел больше за Рыбакину, но победе Арины рад ещё больше, так как есть всё таки на небе что-то, так как Беларусов и Россиян допустили к турниру без своих флагов и вообще не было уверенности, что их допустят. Но Собаленко выиграла первый свой шлем, а Рыбакина и так уже выиграла Уимблдон и играет под своим Казахским флагом, так то что она перешла туда, ей итак столько дивидендов, у неё ещё впереди)))
+4
-2
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Kudim41
Ответ ivan 07
Поздравляем , но этот шлем может оказаться единственным. Силовой теннис больше подвержен травмам. Елене же физики не хватило , подсела во втором сете.
И много раз серена была травмирована?!!
+1
-1
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Анастасия98.98
Арине ещё не исполнилось 25 так-то
+2
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ivan 07
Поздравляем , но этот шлем может оказаться единственным. Силовой теннис больше подвержен травмам. Елене же физики не хватило , подсела во втором сете.
0
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justbored
...может себе позволить ))
+1
-1
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dimon 2.0
рыбка сегодня играла в любимой тупой и силовой теннис сабы. полностью поддаваясь не ее провокации и втягиваясь в ненужное долбилово с задней. бездарно сразу слитый второй сет только подтвердил худшие опасения. винить только себя и понять что без техники рыбке не видать громких побед.
+4
-3
+1
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MU RD2
Арина молодец. Поздравляю ее и ее фанатов с первым шлемом.

А также и Лена умница. Прошла сильных соперниц на пути к финалу, в финале боролась до конца.

Отличный был матч
+24
-1
+23
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инок
Арина умничка! Лене большое спасибо за классный финал и пожелания в дальнейшем побед
+11
-3
+8
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Кавабунга Шреддоголовый
Над подачей она поработала по полной программе.
Моя ставочка зашла. Оправдала прогноз))) молодец, заслужила
+8
-3
+5
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