Хачанов о поддержке трибун на Australian Open: «Российским болельщикам запретили приносить флаги, но я их слышал»

Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Australian Open.

– Когда вы уходили с корта, вы положили сумки и остановились. Что в этот момент было у вас в голове?

– Я чувствовал сильную поддержку по ходу турнира. У меня было несколько матчей на арене Джона Кейна. Вообще, там зрители больше болели за моих соперников. В прошлом матче на арене Рода Лэйвера и сегодня поддержка была почти одинаковая. Мне подарили столько любви.

Я хотел отдать должное российским болельщикам, моим армянским болельщикам и людям, которые пришли поддержать с флагами.

Да, я чувствовал сильную поддержку.

– Что для вас значат флаги Армении на трибунах? Должно быть, это особенно чувство – когда люди признают, что вы наполовину армянин, верно?

– Да, верно. Я был от всего сердца – не знаю, как сказать по-английски...

– Благодарен?

– Да, в каком-то смысле. Давайте скажем так. Благодарен за то, что они болеют, поддерживают, приходят. И российским болельщикам тоже. Им не разрешили приносить флаги, белорусам тоже. Но я их слышал. Было много российских болельщиков, которые кричали и поддерживали меня весь турнир.

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