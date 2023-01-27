Хачанов о поддержке трибун на Australian Open: «Российским болельщикам запретили приносить флаги, но я их слышал»
Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Australian Open.
– Когда вы уходили с корта, вы положили сумки и остановились. Что в этот момент было у вас в голове?
– Я чувствовал сильную поддержку по ходу турнира. У меня было несколько матчей на арене Джона Кейна. Вообще, там зрители больше болели за моих соперников. В прошлом матче на арене Рода Лэйвера и сегодня поддержка была почти одинаковая. Мне подарили столько любви.
Я хотел отдать должное российским болельщикам, моим армянским болельщикам и людям, которые пришли поддержать с флагами.
Да, я чувствовал сильную поддержку.
– Что для вас значат флаги Армении на трибунах? Должно быть, это особенно чувство – когда люди признают, что вы наполовину армянин, верно?
– Да, верно. Я был от всего сердца – не знаю, как сказать по-английски...
– Благодарен?
– Да, в каком-то смысле. Давайте скажем так. Благодарен за то, что они болеют, поддерживают, приходят. И российским болельщикам тоже. Им не разрешили приносить флаги, белорусам тоже. Но я их слышал. Было много российских болельщиков, которые кричали и поддерживали меня весь турнир.
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Какой идиотский вопрос..
Что значит "признают"? Есть вариант, что ему в этом кто-то может отказать? А тут с чьей-то щедрой руки согласились с его правом на армянские корни?
И что может быть особенного в этом чувстве? Можно подумать, мало таких, кто наполовину какой-то другой национальности..
Это просто была шутка, что все финалисты славяне.
Назло всему Западу.
Конечно, ведь это наполовину обороняет от русофобского настроя) это подразумевалось в вопросе)
Они, конечно, за Карена не болели, но это еще не повод грубить
Джокович, Сальников, Рыбакина, Сабаленка.
Австралийцы сдают главный корт турнира только славянам?
Опять ущемляют кавказцев!!!