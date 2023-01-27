Хачанов о поддержке трибун на Australian Open: «Российским болельщикам запретили приносить флаги, но я их слышал»

Теги Australian Open болельщики ATP Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Australian Open.

– Когда вы уходили с корта, вы положили сумки и остановились. Что в этот момент было у вас в голове?

– Я чувствовал сильную поддержку по ходу турнира. У меня было несколько матчей на арене Джона Кейна. Вообще, там зрители больше болели за моих соперников. В прошлом матче на арене Рода Лэйвера и сегодня поддержка была почти одинаковая. Мне подарили столько любви.

Я хотел отдать должное российским болельщикам, моим армянским болельщикам и людям, которые пришли поддержать с флагами.

Да, я чувствовал сильную поддержку.

– Что для вас значат флаги Армении на трибунах? Должно быть, это особенно чувство – когда люди признают, что вы наполовину армянин, верно?

– Да, верно. Я был от всего сердца – не знаю, как сказать по-английски...

– Благодарен?

– Да, в каком-то смысле. Давайте скажем так. Благодарен за то, что они болеют, поддерживают, приходят. И российским болельщикам тоже. Им не разрешили приносить флаги, белорусам тоже. Но я их слышал. Было много российских болельщиков, которые кричали и поддерживали меня весь турнир.

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14 комментариев

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Perfeksionistka
Должно быть, это особенно чувство – когда люди признают, что вы наполовину армянин, верно?
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Какой идиотский вопрос..
Что значит "признают"? Есть вариант, что ему в этом кто-то может отказать? А тут с чьей-то щедрой руки согласились с его правом на армянские корни?
И что может быть особенного в этом чувстве? Можно подумать, мало таких, кто наполовину какой-то другой национальности..
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Араик Оганесян
Ответ Serge Vendino
Надеюсь, это рофл?
Странно, почему только вы это поняли.
Это просто была шутка, что все финалисты славяне.
Назло всему Западу.
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Stas Salesov
Ответ Oleg Tatarenko
Что то Агаси (Оганесяна) не особо то зажимали).
Только не Оганесян, а Агасян) Дед его Давид родом из Киева, кстати. А в Иран сбежал от турков, поменяв фамилию
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Sincere
"Должно быть, это особенное чувство – когда люди признают, что вы наполовину армянин"
Конечно, ведь это наполовину обороняет от русофобского настроя) это подразумевалось в вопросе)
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Oleg Tatarenko
Ответ Араик Оганесян
Хачанова не пропустили в финал, потому что он кавказец. Джокович, Сальников, Рыбакина, Сабаленка. Австралийцы сдают главный корт турнира только славянам? Опять ущемляют кавказцев!!!
Что то Агаси (Оганесяна) не особо то зажимали).
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Александр Романов
Эх Карен , если бы не твои ошибки , мог бы побороться
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Leo Bonart
Ответ VaD
Так громко хрюкали?
Зачем вы так грубо о болельщиках сборной Украины?
Они, конечно, за Карена не болели, но это еще не повод грубить
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ademius
красавчик тезка ежжи
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Serge Vendino
Ответ Iuasamotu
Карен со своими политическими вавками в голове скоро доиграется. Таких МОК к Олимпиаде не допустит.
Теннисистам олимпиада не особо важна так-то. Тем более он уже олимпийский призер
+5
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Iuasamotu
Карен со своими политическими вавками в голове скоро доиграется. Таких МОК к Олимпиаде не допустит.
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-3
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VaD
Так громко хрюкали?
+4
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Serge Vendino
Ответ Араик Оганесян
Хачанова не пропустили в финал, потому что он кавказец. Джокович, Сальников, Рыбакина, Сабаленка. Австралийцы сдают главный корт турнира только славянам? Опять ущемляют кавказцев!!!
Надеюсь, это рофл?
+5
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Ночной кошмар Логинова
Арцахским болельщикам пусть тоже спасибо скажет)
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Араик Оганесян
Хачанова не пропустили в финал, потому что он кавказец.
Джокович, Сальников, Рыбакина, Сабаленка.
Австралийцы сдают главный корт турнира только славянам?
Опять ущемляют кавказцев!!!
+4
-8
-4
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