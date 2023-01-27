Хачанов о двух поражениях в полуфиналах ТБШ: «Хочется большего, понимаю, что все в моих руках. Хотя иногда и не все, соперник тоже играет в теннис»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов высказался о двух поражениях в полуфиналах «Больших шлемов» в разговоре с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

На US Open Хачанов проиграл Касперу Рууду, на Australian Open – Стефаносу Циципасу. В обоих матчах он взял третий сет.

– Два полуфинала ТБШ проиграны игрокам топ-5. Чувствуешь, что борешься с ними на равных и победить их вполне по силам?

– Все очень близко, я это осознаю. Не то что всему свое время, но это своего рода процесс. Как только дальше проходишь, любой проигранный матч обидный, но осознаешь, что не так, что не хватило, в каких моментах надо добавить, улучшить. Я смотрю на это уже с позитивной стороны, что мне нужно, чтобы сделать еще один шаг. Два полуфинала, хочется большего, понимаю, что все в моих руках. Хотя иногда и не все, соперник тоже играет в теннис. Буду продолжать добавлять и идти дальше с высоко поднятой головой.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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5 комментариев

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anikin.kirill1995
Это, конечно, здорово, дошел в двух шлемах до полуфиналов, молодец, не проигрывал тем, кому не должен был… Но больше заслуга такому результату - это сетка и вылет соперников… К сожаление, с топами совсем никаких шансов… Тоже касается и Рублева… Медведев хотя бы иногда может навязывать свою игру…
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Aporte14
Карен сыграл очень достойно. Но он конечно не великий теннисист
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инок
Не за что Карена упрекнуть: Степа был сегодня лучше. Вперед, Джок, - к победе!
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sashati
Много невынужденных под давлением, мало вращает, бьет плоско - горячий парень, ну и слабый прием. Его предельный уровень, совсем не плохой.
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JuVero
В твоих руках только те, кто вне топ-10, топы своими руками из тебя юниора делают))
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