Хачанов о том, как Циципасу обыграть Джоковича: «Может, ему нужно позвонить Даниилу и спросить, что он сделал в финале US Open»
Карен Хачанов предложил Стефаносу Циципасу посоветоваться с Даниилом Медведевым перед финалом Australian Open.
– Не хочу загадывать, кто победит в следующем матче, но если это будет Новак, то вы его обыгрывали. Как вы считаете, что Стефанос может сделать, чтобы постараться его победить?
– Мне кажется, Стефанос тоже побеждал его один или два раза, не помню, честно говоря.
– Да (счет 10:2 в пользу Джоковича – Sports.ru).
– Если победит Новак, то в первую очередь давайте посмотрим матч. Безусловно, на «Больших шлемах» его не побеждал никто из этого поколения, кроме Даниила в финале US Open. Может, Стефаносу нужно позвонить Даниилу и спросить, что он тогда сделал (улыбается). Не знаю, случится ли это, но да, можешь дать ему совет, если он спросит (смеется).
Бред. Уровень игры зависит от уровня противостояния. Даниил в том матче просто божил, ни одного шанса не дал сопернику. Не надо принижать
Тончайше подколол!
Можно даже не сомневаться, куда именно отправит Даня эту блондинку
пxx))))
А сейчас все должны пойти по маслу, посмотрим!