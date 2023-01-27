Хачанов о том, как Циципасу обыграть Джоковича: «Может, ему нужно позвонить Даниилу и спросить, что он сделал в финале US Open»

Теги Новак Джокович Australian Open US Open ATP Карен Хачанов Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов предложил Стефаносу Циципасу посоветоваться с Даниилом Медведевым перед финалом Australian Open.

– Не хочу загадывать, кто победит в следующем матче, но если это будет Новак, то вы его обыгрывали. Как вы считаете, что Стефанос может сделать, чтобы постараться его победить?

– Мне кажется, Стефанос тоже побеждал его один или два раза, не помню, честно говоря.

– Да (счет 10:2 в пользу Джоковича – Sports.ru).

– Если победит Новак, то в первую очередь давайте посмотрим матч. Безусловно, на «Больших шлемах» его не побеждал никто из этого поколения, кроме Даниила в финале US Open. Может, Стефаносу нужно позвонить Даниилу и спросить, что он тогда сделал (улыбается). Не знаю, случится ли это, но да, можешь дать ему совет, если он спросит (смеется).

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24 комментария

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Александр Кратюк
Ответ Lola Lola
Саша! Медведь -хорош конечно, Но победа на Ао-это психологическая катастрофа Новака. Не сдюжил, -сломался
Новаку сливают так крупно, то же из за страха и психологии. Значит Новак Медведя побаивается. Он кстати о нем говорит только в превосходных тонах (точнее об его игре). О других некстгенах он высказывается политкорректно но и задеть может словами - почитайте его высказывания о Рублеве и Циципасе. Последнее что я слышал о Медведеве от Новака: "Он как стена" А это о чем то говорит, ведь Новак с ним играет и в теннисе конечно разбирается...
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Serzhique
Ответ Dmitry Aqf
Даниил тогда был хорош, спору нет, но Новак просто не вышел на корт.
Тогда можно тоже самое сказать про матчи с Медведевым, где выиграл Новак, мол, Даня тоже не вышел на матч.
Бред. Уровень игры зависит от уровня противостояния. Даниил в том матче просто божил, ни одного шанса не дал сопернику. Не надо принижать
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ekaterina_)))
Ответ Dmitry Aqf
Даниил тогда был хорош, спору нет, но Новак просто не вышел на корт.
Ну нет. Медведев тогда был действительно хорош, подача летела. Плюс Даня не самый удобный соперник для Новака.
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Доминик
Даниил Медведев - единственный, кто заставил сербского императора рыдать в три ручья. Никогда такого не видел.
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-2
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Lola Lola
Ответ sasha68
Цыпа пусть готовится на жаркое Ноле.
Финал-всё может быть, но желаю победы Новаку! Стёпа-не мальчик для битья)
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Lola Lola
Ответ Александр Кратюк
Все матчи с Медведевым кроме Аделаиды начиная US Open были упорными. На итоговом, Даниил даже на матч не подал. В Астане снялся после тая во втором сете и т.д. Так что не надо тут о гештальтах, Медведев еще наберет форму и поборется с Новаком вновь.
Саша! Медведь -хорош конечно, Но победа на Ао-это психологическая катастрофа Новака. Не сдюжил, -сломался
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-1
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
Да в любом другом матче Серена бы уничтожила Винчи, Новак в той же Австралии упаковал Медведева 3-0, с железными нервами в свое время оказалась немка Граф, да и то ей тогда было всего 19 лет, вся карьера была еще впереди.
это да, согласен :о)
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Lola Lola
Ответ sashati
Новак очень хотел закрыть гештальт на юс опен, поэтому и дергался. У Серены есть такие же траблы. А сейчас все должны пойти по маслу, посмотрим!
Очевидно!
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costa0545
Если честно, тогда Джоковича рекорд придавил, но надо признать Даня тогда с играл очень хорошо и самое главное подача у него тогда, очень хорошо летела, и если он где-то дал чуть слабину, то Ноле его бы сожрал, как Ципу на гарросе)))
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
Нет, причины совершенно разные. Тогда п/ф ЮСО перенесли на следующий день из-за дождя. Как заметил один комментатор, "Сэрине играть, а у неё ломка" (с))))
Да в любом другом матче Серена бы уничтожила Винчи, Новак в той же Австралии упаковал Медведева 3-0, с железными нервами в свое время оказалась немка Граф, да и то ей тогда было всего 19 лет, вся карьера была еще впереди.
+1
0
+1
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S.Graf
АХАХАХА)))) Блестяще, Карен, просто блестяще!
Тончайше подколол!
Можно даже не сомневаться, куда именно отправит Даня эту блондинку
пxx))))
+8
-1
+7
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
Это да, можно позвонить Медведеву. Ну все же понимают, почему Новак тогда проиграл? Ну примерно по той же причине, по которой Серена Уильямс проиграла в полуфинале Юс Опен 2015 Роберте Винчи.
Нет, причины совершенно разные. Тогда п/ф ЮСО перенесли на следующий день из-за дождя. Как заметил один комментатор, "Сэрине играть, а у неё ломка" (с))))
+3
0
+3
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mamapapaya
Джоковича не было на том финале
+8
-3
+5
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sasha68
Ответ Kenny De Schepper
ципасе ничего не поможет против Императора 👑
Цыпа пусть готовится на жаркое Ноле.
0
0
0
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Верховенский1990
Это да, можно позвонить Медведеву. Ну все же понимают, почему Новак тогда проиграл? Ну примерно по той же причине, по которой Серена Уильямс проиграла в полуфинале Юс Опен 2015 Роберте Винчи.
+10
-5
+5
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Dmitry Aqf
Даниил тогда был хорош, спору нет, но Новак просто не вышел на корт.
+35
-6
+29
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cosset
лучше звоните Солу)
0
0
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Александр Кратюк
Ответ sashati
Новак очень хотел закрыть гештальт на юс опен, поэтому и дергался. У Серены есть такие же траблы. А сейчас все должны пойти по маслу, посмотрим!
Все матчи с Медведевым кроме Аделаиды начиная US Open были упорными. На итоговом, Даниил даже на матч не подал. В Астане снялся после тая во втором сете и т.д. Так что не надо тут о гештальтах, Медведев еще наберет форму и поборется с Новаком вновь.
+19
-1
+18
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Lada_ok
Позвони этому --- русскому, узнай как обыграть Ноле😂
+1
0
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Amused 2Death
Ответ alloha
Пол еще не проиграл а его уже похоронили.))
Ситизен Пол в данный момент активно крутится на скипетре императора тенниса. You were saying?
+2
-1
+1
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sashati
Новак очень хотел закрыть гештальт на юс опен, поэтому и дергался. У Серены есть такие же траблы.
А сейчас все должны пойти по маслу, посмотрим!
+4
-1
+3
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Amused 2Death
Я представляю)) Цыпа: "Алё, Даня это ты?" ... гудки ... продолжительные гудки ...
+26
0
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alloha
Пол еще не проиграл а его уже похоронили.))
+2
-2
0
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Kenny De Schepper
ципасе ничего не поможет против Императора 👑
+2
-1
+1
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