Циципас о матчболах, упущенных в полуфинале AO: «Я играл в обороне, а не в атаке, мог бы сильнее давить. Но сейчас это не имеет значения. Я победил»

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас ответил, о чем думал после того, как упустил матчболы в полуфинале Australian Open против Карена Хачанова.

Хачанов спас их при счете 4:6 на тай-брейке третьего сета. В итоге грек выиграл 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.

«Я думал о том, как много работал, чтобы оказаться в этом положении. В третьем сете я был невероятно близок, но не смог. Но это такой момент, когда нужно цепляться и еще больше посвятить себя работе, еще больше сосредоточиться на важных моментах – и это принесет результат.

И мне помогала атмосфера, когда я пробивал и получал награду от болельщиков.

Я играл в обороне, а не в атаке. Я мог бы делать с мячом больше, сильнее давить.

Некоторые вещи я бы сделал по-другому, но сейчас это не имеет значения. Я нашел путь к победе, а это иногда гораздо важнее».

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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5 комментариев

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инок
Ципа проводит просто идеальный турнир. Всё получается, рвётся к победе, и только Джокович может остановить его...
Ну а Карену не расстраиваться.
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Sport Gr
Ответ S.Graf
И опять: я, я, я, я .... Соперника на корте не было, да-да. С.Цыц(ыпасс) тихо сам с собой игрался, ага-ага Полугрек не меняется :о/
Классический пустой комментарий-ты бы хоть интервью посмотрел-он отвечал на конкретные вопросы,которые задавал Джим Курье на корте,причем здесь соперник?Уверен па пк и Карену отдаст должное.
Полухейтер.
+3
-1
+2
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tanith
Ответ Furry
правильный подход!
да, сам понял где был не прав
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Furry
правильный подход!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.Graf
И опять: я, я, я, я .... Соперника на корте не было, да-да. С.Цыц(ыпасс) тихо сам с собой игрался, ага-ага
Полугрек не меняется :о/
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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