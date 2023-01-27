Циципас о матчболах, упущенных в полуфинале AO: «Я играл в обороне, а не в атаке, мог бы сильнее давить. Но сейчас это не имеет значения. Я победил»
Стефанос Циципас ответил, о чем думал после того, как упустил матчболы в полуфинале Australian Open против Карена Хачанова.
Хачанов спас их при счете 4:6 на тай-брейке третьего сета. В итоге грек выиграл 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.
«Я думал о том, как много работал, чтобы оказаться в этом положении. В третьем сете я был невероятно близок, но не смог. Но это такой момент, когда нужно цепляться и еще больше посвятить себя работе, еще больше сосредоточиться на важных моментах – и это принесет результат.
И мне помогала атмосфера, когда я пробивал и получал награду от болельщиков.
Я играл в обороне, а не в атаке. Я мог бы делать с мячом больше, сильнее давить.
Некоторые вещи я бы сделал по-другому, но сейчас это не имеет значения. Я нашел путь к победе, а это иногда гораздо важнее».
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Ну а Карену не расстраиваться.
Полухейтер.
Полугрек не меняется :о/