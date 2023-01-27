Хачанов в матче с Циципасом потерпел 23-е поражение от топ-10 подряд

20-я ракетка мира в полуфинале уступил №4 – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6.

Для Хачанова это 23-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.

Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:41.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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