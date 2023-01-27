Хачанов в матче с Циципасом потерпел 23-е поражение от топ-10 подряд

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

20-я ракетка мира Карен Хачанов в полуфинале Australian Open уступил №4 Стефаносу Циципасу – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6.

Для Хачанова это 23-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.

Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:41.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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37 комментариев

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Костя Кот
Ответ Александр Кратюк
Такое ощущение что ветку с полуфиналом посетили любители тенниса из Баку. Все вы смотритесь жалко, несовременно, пещерно. Вы бы лучше иронизировали над своим монархом Алиевым, уровнем жизни обычных людей и т.д. Великий и красивый народ Азербайджана одурачен правящей элитой страны использующий конфликт в Карабахе в своих целях.
Что-то это напоминает
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Александр Кратюк
Ответ h_v_baxxter
а ты что за армяшек впрягаешься? конь что ли? или по жизни пашешь? ваш монарх вас стадом на убой гоняет а этот тут армяшкам очко зализывает
С фашистам дискуссии не виду. До сввидания.
+2
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h_v_baxxter
Ответ Александр Кратюк
Такое ощущение что ветку с полуфиналом посетили любители тенниса из Баку. Все вы смотритесь жалко, несовременно, пещерно. Вы бы лучше иронизировали над своим монархом Алиевым, уровнем жизни обычных людей и т.д. Великий и красивый народ Азербайджана одурачен правящей элитой страны использующий конфликт в Карабахе в своих целях.
а ты что за армяшек впрягаешься? конь что ли? или по жизни пашешь? ваш монарх вас стадом на убой гоняет а этот тут армяшкам очко зализывает
0
0
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nick-basil
Хачанов трудяга. Забрался до №13 в текущем рейтинге. Для его игры это очень круто.
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гилберт
Каренчик молоток, показал СВОЙ уровень, поднял бабла и может быть доволен.
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Александр Кратюк
Ответ h_v_baxxter
Карен написал на камеру. "Арцах дальше уже сам как нибудь"
Такое ощущение что ветку с полуфиналом посетили любители тенниса из Баку. Все вы смотритесь жалко, несовременно, пещерно. Вы бы лучше иронизировали над своим монархом Алиевым, уровнем жизни обычных людей и т.д. Великий и красивый народ Азербайджана одурачен правящей элитой страны использующий конфликт в Карабахе в своих целях.
+4
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Furry
Карен молодец, прогресс есть, жду результатов в этом году!
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Матвей Суицидин
Ответ Доминик
На самом деле, реальный шанс у Карена был на прошлогоднем ЮСО. Рууд гораздо ниже классом Ципы. Да и в финале был не кто-то из бигов, а юный Алькарас.
Рууд на ЮСО был страшно хорош, да и вообще в том сезоне, это уже потом он растерял форму и стал всем подряд отлетать. А Карена он убрал в полуфинале легко и непринужденно, не считая первого сета, где еще была борьба и нервы.
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costa0545
Кто бы сказал, до начала турнира, что Карен дойдёт до полуфинала, вряд-ли кто-то поверил молодец, когда Медведев окончательно сдулся, Качанов поддержал российский теннис, молодец и спасибо ему за это.
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Матвей Суицидин
Ответ V@d!m
ну по факту он просто не игрок уровня топ-10, в какой бы хорошей форме он не находился
Не игрок топ-5 это точно, а в топ-10, например, Шварцман долгое время был прописан, правда сейчас там пассажиров нет. Все по делу.
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Iuasamotu
Карен держись!)
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h_v_baxxter
Карен написал на камеру. "Арцах дальше уже сам как нибудь"
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Доминик
На самом деле, реальный шанс у Карена был на прошлогоднем ЮСО. Рууд гораздо ниже классом Ципы. Да и в финале был не кто-то из бигов, а юный Алькарас.
+7
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Man_ouk
Это все пена дней, турнир получился отличный, молодец Карен!
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ecopromo
здесь должен был быть медвед , уделывающий грека
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kyckoba
Карен, честно говоря, поразил. При своём не самом большом таланте и довольно однообразном теннисе, сегодня превзошёл сам себя, играл на пределе своих возможностей и не сдавался до самого конца. Удачи ему в будущем.
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Великий Алонсо
Ахахаха. Вроде и результат на АО приличный, и в рейтинге достаточно высоко, но как же это позорно, 23 из 23 матчей проиграл 😂😂😂
Армяне стресс не любят)
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Ночной кошмар Логинова
В арцах поедет?)
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-4
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Abil Alex
Арцах пока
+6
-5
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5hxrb7mywu
Вот и уровень харена 👎
+1
-4
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Пользователь Имени
Это уже какие-то проблемы на уровне психологии. Все шансы в матче это ошибки грека. И давно не видел, что в матче мужского тенниса так стабильно не могут добежать до укороченного, были моменты когда Хачанов начинал угадывать и стартовать в одному ему понятные направления, даже при игре на задней, в футболе вратари меньше гадают при пенальти.
Одномоментно, даже в этом матче ошибками соперника старался пользоваться, не сломался в 3 сете, не дал подать на матч, отыграл матчболы...
А в целом хороший турнир, надеюсь в следующем матче прервет эту серию и психологически станет легче, в теннис играть он умеет
+2
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Андрей В.Т.
Разве кто-то сомневался в результате? Карен всегда проходит до стены. И никогда не преодолевает эту стену.
Только не надо говорить про Париж. Там другие обстоятельства сложились - открыли предупредительно дверь. Молодец, воспользовался.
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Верховенский1990
Ответ Йенс Мустерманн
Единственный игрок топ10, которого он сейчас сможет обыграть - это Рууд.
Если будет лететь подача, то спокойно упакует Андрюху Рублева в каком-нибудь Дубае.
+2
-2
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Йенс Мустерманн
Ответ N.S.A.8.5
Которому проиграл US Open?
Сейчас это чудо отлетает всяким Ласло Джере.
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Великий Алонсо
Ахахаха. Вроде и результат на АО приличный, и в рейтинге достаточно высоко, но как же это позорно, 23 из 23 матчей проиграл 😂😂😂
+4
-11
-7
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