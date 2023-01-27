Хачанов в матче с Циципасом потерпел 23-е поражение от топ-10 подряд
20-я ракетка мира Карен Хачанов в полуфинале Australian Open уступил №4 Стефаносу Циципасу – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6.
Для Хачанова это 23-е поражение от игрока топ-10 подряд. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.
Всего баланс Хачанова против топ-10 теперь составляет 10:41.
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Одномоментно, даже в этом матче ошибками соперника старался пользоваться, не сломался в 3 сете, не дал подать на матч, отыграл матчболы...
А в целом хороший турнир, надеюсь в следующем матче прервет эту серию и психологически станет легче, в теннис играть он умеет
Только не надо говорить про Париж. Там другие обстоятельства сложились - открыли предупредительно дверь. Молодец, воспользовался.