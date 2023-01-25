Джокович о Федерере: «Теннису его очень не хватает. Но я хотел бы устроить с ним горнолыжную гонку»
Новак Джокович сделал комплимент Роджеру Федереру. После выхода в 44-й полуфинал «Большого шлема» его спросили, помнит ли он первый.
«По-моему, US Open-2007. Слушайте, как-то очень давно (усмехается).
Мне посчастливилось выиграть тот полуфинал, а в финале я проиграл Роджеру. (Стадион радостно гудит). Да. Давайте устроим овацию Роджеру. (Хлопает). Он заслужил.
У меня с ним были классные поединки. Теннису его точно не хватает. Хотя я видел, какой он нарядный на Неделе моды. И видел, как он катается на лыжах. Хотел бы устроить с ним гонку через несколько лет.
Он наслаждается жизнью, и приятно это видеть. Он один из самых важных игроков в истории тенниса».
Федерер на лыжах и с милой собакой – красота! Он 15 лет не катался, потому что боялся травм
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Со времен USO-13 испанец сыграл с Новаком 22 раза, из них 12 на грунте. Это притом, что грунта на крупнейших турнирах меньше трети.
После РГ-16 и спада Новака 7/10 на грунте.
После избиения на АО-19 на грунте 5 матчей, на других покрытиях вообще один.
За тот же период у Рафы 2 (два) выигранных негрунтовых турнира с Новаком в сетке (Торонто-18 и ЮСО-19) и 9 без него. У Новака с точностью до наоборот: 9 грунтовых титулов при Рафе (на которых 3 победы над ним) и только один (Белград) без него. Опять же повторюсь, что харда и травы на высшем уровне в сумме вдвое больше, чем грунта.
А Рафа никогда не бегал ни от кого, у него в отличии от серба травмы реальные, если он в состоянии играть то он играет.
Скучаем, Родж :о)