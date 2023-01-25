Джокович о Федерере: «Теннису его очень не хватает. Но я хотел бы устроить с ним горнолыжную гонку»

сделал комплимент . После выхода в 44-й полуфинал «Большого шлема» его спросили, помнит ли он первый.

«По-моему, US Open-2007. Слушайте, как-то очень давно (усмехается).

Мне посчастливилось выиграть тот полуфинал, а в финале я проиграл Роджеру. (Стадион радостно гудит). Да. Давайте устроим овацию Роджеру. (Хлопает). Он заслужил.

У меня с ним были классные поединки. Теннису его точно не хватает. Хотя я видел, какой он нарядный на Неделе моды. И видел, как он катается на лыжах. Хотел бы устроить с ним гонку через несколько лет.

Он наслаждается жизнью, и приятно это видеть. Он один из самых важных игроков в истории тенниса».

Федерер на лыжах и с милой собакой – красота! Он 15 лет не катался, потому что боялся травм

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