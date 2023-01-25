Джокович о Федерере: «Теннису его очень не хватает. Но я хотел бы устроить с ним горнолыжную гонку»

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович сделал комплимент Роджеру Федереру. После выхода в 44-й полуфинал «Большого шлема» его спросили, помнит ли он первый.

«По-моему, US Open-2007. Слушайте, как-то очень давно (усмехается).

Мне посчастливилось выиграть тот полуфинал, а в финале я проиграл Роджеру. (Стадион радостно гудит). Да. Давайте устроим овацию Роджеру. (Хлопает). Он заслужил.

У меня с ним были классные поединки. Теннису его точно не хватает. Хотя я видел, какой он нарядный на Неделе моды. И видел, как он катается на лыжах. Хотел бы устроить с ним гонку через несколько лет.

Он наслаждается жизнью, и приятно это видеть. Он один из самых важных игроков в истории тенниса».

Федерер на лыжах и с милой собакой – красота! Он 15 лет не катался, потому что боялся травм

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18 комментариев

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Istianoff
Ответ Nikolay Stavrogin
Фед никогда не бегал от Ноле. Выходил и проигрывал финалы, полуфиналы в середине 10х. Бегал и бегает только Рафа, окопавшись на грунте последние 10 лет
Позор итогового не смыть.
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dedpihto59
Аккуратней там на горных лыжах, Шумахер вон прокатился‼️
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Sincere
Ответ cosset
ой, ну всё, эти австралийцы делают всё возможное, чтоб раздраконить Джока еще больше) он выиграл чф, а его спрашивают про Федерера))) *facepalm*
Он сам про него вспомнил)
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Omniscius
Ответ Мистер40-15
Короткая у вас память. Забыли уже как Чокерер убежал от матча с сербом, причем должны были играть финал Итогового 2014. Да еще как он это подло сделал, прям перед самим матчем снялся, не дал Вавринке заменить себя в финале, если бы пораньше заявил о снятии. А Рафа никогда не бегал ни от кого, у него в отличии от серба травмы реальные, если он в состоянии играть то он играет.
Насчет Рафы, давайте просто посмотрим на статистику.
Со времен USO-13 испанец сыграл с Новаком 22 раза, из них 12 на грунте. Это притом, что грунта на крупнейших турнирах меньше трети.
После РГ-16 и спада Новака 7/10 на грунте.
После избиения на АО-19 на грунте 5 матчей, на других покрытиях вообще один.

За тот же период у Рафы 2 (два) выигранных негрунтовых турнира с Новаком в сетке (Торонто-18 и ЮСО-19) и 9 без него. У Новака с точностью до наоборот: 9 грунтовых титулов при Рафе (на которых 3 победы над ним) и только один (Белград) без него. Опять же повторюсь, что харда и травы на высшем уровне в сумме вдвое больше, чем грунта.
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cosset
ой, ну всё, эти австралийцы делают всё возможное, чтоб раздраконить Джока еще больше) он выиграл чф, а его спрашивают про Федерера))) *facepalm*
+1
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Мистер40-15
Ответ Nikolay Stavrogin
Фед никогда не бегал от Ноле. Выходил и проигрывал финалы, полуфиналы в середине 10х. Бегал и бегает только Рафа, окопавшись на грунте последние 10 лет
Короткая у вас память. Забыли уже как Чокерер убежал от матча с сербом, причем должны были играть финал Итогового 2014. Да еще как он это подло сделал, прям перед самим матчем снялся, не дал Вавринке заменить себя в финале, если бы пораньше заявил о снятии.
А Рафа никогда не бегал ни от кого, у него в отличии от серба травмы реальные, если он в состоянии играть то он играет.
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Gestor_36
Ответ Luis Bovleck
хм. он помнит как папа Фед надрал ему жопу в далеком 2007, 15 лет назад, но совершенно не помнит прошлогодний финал РГ с 0:2 по сетам от Циципаса. говорит кое о чем. что Цыпа-цыпа это так, цып, цып, цып, а Федерер это всерьёз и надолго.
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akrets
Самый
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Valery24
Ответ Мистер40-15
И в лыжных гонках Чокерер найдет как зачокерить.) Да и вряд ли енот согласится на гонку, он боится серба, будет от него бегать, столько люлей от него получил, психологическая травма на всю жизнь.
Так Роджер как раз и не бегал от Новака,хоть в форме,хоть нет. За это ему и уважение,что не боялся отлететь
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Nikolay Stavrogin
Ответ Мистер40-15
И в лыжных гонках Чокерер найдет как зачокерить.) Да и вряд ли енот согласится на гонку, он боится серба, будет от него бегать, столько люлей от него получил, психологическая травма на всю жизнь.
Фед никогда не бегал от Ноле. Выходил и проигрывал финалы, полуфиналы в середине 10х. Бегал и бегает только Рафа, окопавшись на грунте последние 10 лет
+21
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BIG3
Ответ Мистер40-15
И в лыжных гонках Чокерер найдет как зачокерить.) Да и вряд ли енот согласится на гонку, он боится серба, будет от него бегать, столько люлей от него получил, психологическая травма на всю жизнь.
Почему енот, я так и не понял?
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sashati
Второго Шумахера нам не доставало(
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Luis Bovleck
хм. он помнит как папа Фед надрал ему жопу в далеком 2007, 15 лет назад, но совершенно не помнит прошлогодний финал РГ с 0:2 по сетам от Циципаса. говорит кое о чем. что Цыпа-цыпа это так, цып, цып, цып, а Федерер это всерьёз и надолго.
+6
0
+6
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Мистер40-15
И в лыжных гонках Чокерер найдет как зачокерить.) Да и вряд ли енот согласится на гонку, он боится серба, будет от него бегать, столько люлей от него получил, психологическая травма на всю жизнь.
+5
-7
-2
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S.Graf
Великого Атца действительно не хватает в Туре, это точно.
Скучаем, Родж :о)
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Tarkovski
Так, Джокович решил и в горных лыжах посоревноваться с Отче, что ты будешь делать
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Верховенский1990
1-й полуфинал был со стариной на РГ в 2007-м, как же давно уже это было.
+6
0
+6
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Czarn
Я бы посмотрел лыжные гонки между Роджером и Новаком! 😀 Мне 2 билета в первый ряд!😂
+7
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