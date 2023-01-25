«Ее невозможно ничему научить». Стаббс – об Остапенко

Тренер и аналитик Брэд Гилберт прокомментировал и ее недовольство электронной системой определения аутов.

«Пенко видит мячи, которые далеко в корте, и показывает на отметку, которая на 15 сантиметров в ауте. Совершенно нелепо».

Ему ответили: «Мне было бы интересно ее спросить, почему она не доверяет системе. Кажется, тренер может с этим помочь».

Тут в комментарии пришла экс-первая ракетка мира в паре и тренер Ренне Стаббс, заявившая: «Ее невозможно ничему научить».

Позже она пояснила свою позицию: «Мои знакомые ее тренировали. И очень трудно говорить о ее таланте, когда она жалуется после каждого удара близко к линии. Позор какой-то».

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