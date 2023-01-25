«Ее невозможно ничему научить». Стаббс – об Остапенко

Теги WTA Ренне Стаббс Брэд Гилберт Алена Остапенко Теннис

Тренер и аналитик Брэд Гилберт прокомментировал Алену Остапенко и ее недовольство электронной системой определения аутов.

«Пенко видит мячи, которые далеко в корте, и показывает на отметку, которая на 15 сантиметров в ауте. Совершенно нелепо».

Ему ответили: «Мне было бы интересно ее спросить, почему она не доверяет системе. Кажется, тренер может с этим помочь».

Тут в комментарии пришла экс-первая ракетка мира в паре и тренер Ренне Стаббс, заявившая: «Ее невозможно ничему научить».

Позже она пояснила свою позицию: «Мои знакомые ее тренировали. И очень трудно говорить о ее таланте, когда она жалуется после каждого удара близко к линии. Позор какой-то».

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19 комментариев

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Yo Life
Ответ sashati
Человек Алена выйграла шлем, а ученики тети Рене? Вот это позор!
почему куча людей пишет выЙграла? в какой школе так учат?
+2
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+2
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Yo Life
Ответ Сергей Орлов
"Пенко"?)
Да, так её зовут друзья и тп. В соцсетях постоянно её так называют.
0
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0
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Rgut
Ответ sashati
Человек Алена выйграла шлем, а ученики тети Рене? Вот это позор!
Rene Stubbs тренировала Serena Williams. Не надо комментировать то что не знаете. Остапенко ведет себя на корте вызывающе. Стыдно за эту корову
+6
-1
+5
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Elmurat Nurakhunov
Ответ Алексей Мелентьев
Есть Киргиз. Корни очевидно из Киргизии. Привет братьям-киргизам!
Салам брат) Возможно и есть в нем. Там же Турция рядом. А в Турции до сих пор есть киргизский села
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-1
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Алексей Мелентьев
Ответ Сергей Орлов
Киргиоса нет, есть Кирьос.
Есть Киргиз. Корни очевидно из Киргизии. Привет братьям-киргизам!
0
0
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Большой Сэми
Ответ ivan 07
Согласен. И ей как то надо перестать гримасничать. Подача с перекошенным ртом вообще ужасно смотрится. Раньше ее гримасы были смешны ,а теперь отвратительны.
Возраст — оно такое
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Большой Сэми
Ответ nick-basil
Остапенко топ игрок и она делает шоу. Что еще надо для профессионального тура?
К черту такое "шоу"
0
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Сергей Орлов
Ответ nick-basil
Есть Киргиос, есть Остапенко и есть куча еще всякого народу...
Киргиоса нет, есть Кирьос.
+3
-2
+1
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Сергей Орлов
"Пенко"?)
+3
0
+3
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ivan 07
Согласен. И ей как то надо перестать гримасничать. Подача с перекошенным ртом вообще ужасно смотрится. Раньше ее гримасы были смешны ,а теперь отвратительны.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
На сто милашек нужно пару неортодоксальных персон!
+6
0
+6
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nick-basil
Есть Киргиос, есть Остапенко и есть куча еще всякого народу...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Остапенко топ игрок и она делает шоу. Что еще надо для профессионального тура?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Странный "ракурс" у этой заметки. Остапенко взяла ТБШ. Это главное теннисное достижение для любого. Ну а остальное в регламентах и правилах.
+8
-3
+5
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SaltyRose
Она такая бесячая, смотреть невозможно
+6
-2
+4
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Skip
На самом деле это позорное и глупое поведение от Алёны
+15
-1
+14
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encaro_one
Алёна, они тебя не любят, засунь им ракетку в Ж
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
Стаббс токсик
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Человек Алена выйграла шлем, а ученики тети Рене? Вот это позор!
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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