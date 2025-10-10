Паолини впервые обыграла Швентек и четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал тысячника

Жасмин Паолини вышла в полуфинал тысячника в Ухане.

Итальянка обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек – 6:1, 6:2. Счет личных встреч с полькой стал 1:6.

Для Паолини это 11-я в карьере победа над соперницей из топ-10. Ее баланс с десяткой теперь стал 11:23.

Паолини четвертый раз в сезоне и пятый в карьере вышла в полуфинал тысячника. В целом это 20-й полуфинал WTA в ее карьере и шестой – в этом сезоне.

Дальше она сыграет с Коко Гауфф .