Остапенко об электронных линейных судьях: «Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше»

прокомментировала споры с системой автоматического определения попадания мяча в корт. По ходу матчей – в том числе на – латвийка часто не соглашается с ее решениями и показывает команде, что ее соперницы на самом деле пробили в аут.

– Если честно, я не очень довольна системой, которую они используют (улыбается).

– Что с ней не так?

– Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше. Но я ничего не могу сделать.

Мне кажется, некоторые линии система не то чтобы игнорирует... Во-первых, иногда «аут» звучит очень поздно. Ты уже ударила, а потом слышишь «аут». С линейными судьями так обычно не бывает.

Во-вторых, она пропускает некоторые мячи, которые даже не чуть-чуть в ауте, а сильно.

– Вы бы хотели, чтобы на линиях судили люди? Чтобы у вас был кто-то, с кем можно поспорить, кого винить?

– Лично я хотела бы Hawk-Eye и линейных. Потому что так получается точнее. Намного точнее, намного меньше ошибок. Это мое личное мнение.

– Чтобы было и то, и то?

– Чтобы была простая система Hawk-Eye, а не автоматическая.

Еще мне кажется, что так корт лучше выглядит. Без линейных он кажется немного пустым (улыбается).

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