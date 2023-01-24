Остапенко об электронных линейных судьях: «Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше»
Алена Остапенко прокомментировала споры с системой автоматического определения попадания мяча в корт. По ходу матчей – в том числе на Australian Open – латвийка часто не соглашается с ее решениями и показывает команде, что ее соперницы на самом деле пробили в аут.
– Если честно, я не очень довольна системой, которую они используют (улыбается).
– Что с ней не так?
– Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше. Но я ничего не могу сделать.
Мне кажется, некоторые линии система не то чтобы игнорирует... Во-первых, иногда «аут» звучит очень поздно. Ты уже ударила, а потом слышишь «аут». С линейными судьями так обычно не бывает.
Во-вторых, она пропускает некоторые мячи, которые даже не чуть-чуть в ауте, а сильно.
– Вы бы хотели, чтобы на линиях судили люди? Чтобы у вас был кто-то, с кем можно поспорить, кого винить?
– Лично я хотела бы Hawk-Eye и линейных. Потому что так получается точнее. Намного точнее, намного меньше ошибок. Это мое личное мнение.
– Чтобы было и то, и то?
– Чтобы была простая система Hawk-Eye, а не автоматическая.
Еще мне кажется, что так корт лучше выглядит. Без линейных он кажется немного пустым (улыбается).
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