Остапенко об электронных линейных судьях: «Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше»

Теги Australian Open WTA Алена Остапенко Теннис

Алена Остапенко прокомментировала споры с системой автоматического определения попадания мяча в корт. По ходу матчей – в том числе на Australian Open – латвийка часто не соглашается с ее решениями и показывает команде, что ее соперницы на самом деле пробили в аут.

– Если честно, я не очень довольна системой, которую они используют (улыбается).

– Что с ней не так?

– Несколько раз аут был даже не несколько сантиметров – а намного больше. Но я ничего не могу сделать.

Мне кажется, некоторые линии система не то чтобы игнорирует... Во-первых, иногда «аут» звучит очень поздно. Ты уже ударила, а потом слышишь «аут». С линейными судьями так обычно не бывает.

Во-вторых, она пропускает некоторые мячи, которые даже не чуть-чуть в ауте, а сильно.

– Вы бы хотели, чтобы на линиях судили люди? Чтобы у вас был кто-то, с кем можно поспорить, кого винить?

– Лично я хотела бы Hawk-Eye и линейных. Потому что так получается точнее. Намного точнее, намного меньше ошибок. Это мое личное мнение.

– Чтобы было и то, и то?

– Чтобы была простая система Hawk-Eye, а не автоматическая.

Еще мне кажется, что так корт лучше выглядит. Без линейных он кажется немного пустым (улыбается).

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24 комментария

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Андрей Анатольевич
Первый раз сегодня видел ее в полный рост так близко, подумал что какая то чемпионка прошлых лет играет
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canuck andreyka
Я ее понимаю. Когда в качестве доказательства показывают компьютерное моделирование полета мяча, у любого здравомыслящего человека возникает вопрос, а где гарантия, что там нет сбоев. А там, где реальную жизнь подгоняют под моделирование, сбои всегда есть: любая модель несовершенна. В Фокстенне, где снимается видео, все честно. А вот Хокай по-прежнему работает по старинке, на доверии. Заменят Хокай Фокстенном - вопросов к честности не станет.
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svarog77
Она, что с электронными судьями спорила?
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Williamssss
Я не пойму... А что, линейных судей отменили? Теперь во всем цифровизация?
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Rustam1105
Одно определение точно к ней подходит - хабалка.
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billy_pilgrim
Как же она бесит... Чуть ли не каждый проигранный мяч подвергала сомнению. Очевидный, железобетонный аут - нет, строит недоверчиво-ироничную мордочку. Как ребенок, честное слово.
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costa0545
Я бы добавил ещё надо пойти дальше, нужно и судей на вышке тоже убрать, а....
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costa0545
А Джоковичу, нравится, ха, ха)))
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old man diego
Есть великодушные побежденные, а есть говнистые лузеры. Остап относится к ..
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sashati
Ответ Доминик
Линейные были нужны только для того, чтобы разыгрывать дешёвые спектакли и выгонять с турнира сербского императора. А так они больше мешали, чем помогали.
Еще им можно пообещать засунуть мяч куда-нибудь..
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владимир бредихин
Ответ AlexGooner
Линейных не хватает только для добавления драматизма и лишних споров. Слова Остапенко про то что с ними меньше ошибок это просто нелепость
Запустить мяч не в кого
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Dmitry Aqf
Так ты Алёнка не стесняйся, схвати за жопу этого каукая прямо на месте преступления, мы и прозреем.
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Кавабунга Шреддоголовый
То, что ты показывала сегодня, что там или сям аут это просто глупо и смешно. Правильно в трансляции говорили, с одной стороны корт должен быть огромных размеров, а с другой маленький, чтобы все летело в аут и тебе не пришлось бы беспокоиться
+4
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AFP1
Ответ asik91
Остапенко/ВегаЭрнандес снялись с четвертьфинала микста. Матч против Мирза/Бопанна планировался на Маргарет Корт Арене. Если это Остапенко снялась просто из-за обиды вылета в одиночке, то очень плохо она поступила по отношению к своему партнёру, вряд ли у ВегаЭрнандес появится еще одна возможность сыграть на такой большой арене.
да ей пофиг на Вегу )
+3
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AFP1
Ответ Valery24
Страшно представить эти беседы))
там весь срез лексики, Бубляш просто отдыхает наверно)))
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Valery24
Ответ твинер без замаха
"Я и с Путинцевой разговаривала, тоже за линейных"
Страшно представить эти беседы))
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Доминик
Линейные были нужны только для того, чтобы разыгрывать дешёвые спектакли и выгонять с турнира сербского императора. А так они больше мешали, чем помогали.
+12
-6
+6
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nick-basil
"Дальтоник" - это не противно. Противно играть против этого пупса
0
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-3
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твинер без замаха
"Я и с Путинцевой разговаривала, тоже за линейных"
+4
0
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vitcold
Наконец-то избавились от линейных.
+3
0
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asik91
Остапенко/ВегаЭрнандес снялись с четвертьфинала микста. Матч против Мирза/Бопанна планировался на Маргарет Корт Арене. Если это Остапенко снялась просто из-за обиды вылета в одиночке, то очень плохо она поступила по отношению к своему партнёру, вряд ли у ВегаЭрнандес появится еще одна возможность сыграть на такой большой арене.
+17
0
+17
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mamapapaya
Обычное прибалтийское нытье …
+4
-9
-5
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AlexGooner
Ответ Stas Salesov
Поддерживаю Алену, линейных порой не хватает
Линейных не хватает только для добавления драматизма и лишних споров. Слова Остапенко про то что с ними меньше ошибок это просто нелепость
+29
-2
+27
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Stas Salesov
Поддерживаю Алену, линейных порой не хватает
+4
-4
0
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