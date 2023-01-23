Руне о том, что попросил ложу поменьше говорить в 5-м сете против Рублева: «Обычно мне нравится, когда дают советы. Но не все время»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне объяснил, почему отказался от подсказок тренера в конце матча против Андрея Рублева.

Руне не подал на матч и упустил двойной матчбол на приеме в пятом сете (3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7(9). На решающем тай-брейке он вел 5:0 и 7:3.

– Спрошу про эпизод в пятом сете. Мне показалось, что вы попросили вашу ложу поменьше с вами говорить.

– Да.

– Теперь коучинг разрешен. Обычно вам нравится слышать много информации, а это был неподходящий момент?

– Да, обычно мне нравится, когда дают советы. Но не все время. Но я был так близок... Мне нужно было сосредоточиться на игре. В такие моменты, как сегодня, каждое очко имеет значение.

Если я сосредоточен на игре, то могу показывать хороший теннис. Если мыслями я не на корте, то мне трудно. Особенно в такие моменты мне кажется, что очень важно придерживаться плана и быть на 100% сосредоточенным на игре. Если не сосредоточиться, то можно проиграть одно-два очка, и этого будет достаточно.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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5 комментариев

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tanya.osipova.1958@mail.ru
Ответ nick-basil
Вот нервы все и окончились на этих мелочах
Хольгер был так вымотан к этому таю! Под глазами отёки,ноги еле переставлял,пот всюду! и это в 19лет!Как он мог выиграть?!Рано ему 5сетов катать!Мама его не жалеет!
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+1
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nick-basil
Вот нервы все и окончились на этих мелочах
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Tony_Montana
Очень понравился матч , украшение 1/8 финала АО 2023. На одном дыхании удалось посмотреть. И Андрей молодец , видно , что работает над собой. Стал меньше нервничать на публике.
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Йенс Мустерманн
Мамин стиляга-симпатяга )
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https://www.gq.com/story/gq-hype-the-new-golden-age-of-tennis
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+4
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Габриэла
Руне молодец в любом случае. Все для него складывалось... но, почуяв кровь в 5 сете и, особенно на тае, стал сильно нервничать, суетиться и уже видел себя в четверти... Андрея воспринимал как досадное препятствие... а Андрей, напротив, ментально был выше принца датского.... и себя прежнего.... Удивлялась его хладнокровию и выдержке... думала - где психические атаки на себя и на болел? это что? Кто? Надолго ли? Уууууф, Андрей... рада-не то слово...
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