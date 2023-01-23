Руне о том, что попросил ложу поменьше говорить в 5-м сете против Рублева: «Обычно мне нравится, когда дают советы. Но не все время»
Хольгер Руне объяснил, почему отказался от подсказок тренера в конце матча против Андрея Рублева.
Руне не подал на матч и упустил двойной матчбол на приеме в пятом сете (3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7(9). На решающем тай-брейке он вел 5:0 и 7:3.
– Спрошу про эпизод в пятом сете. Мне показалось, что вы попросили вашу ложу поменьше с вами говорить.
– Да.
– Теперь коучинг разрешен. Обычно вам нравится слышать много информации, а это был неподходящий момент?
– Да, обычно мне нравится, когда дают советы. Но не все время. Но я был так близок... Мне нужно было сосредоточиться на игре. В такие моменты, как сегодня, каждое очко имеет значение.
Если я сосредоточен на игре, то могу показывать хороший теннис. Если мыслями я не на корте, то мне трудно. Особенно в такие моменты мне кажется, что очень важно придерживаться плана и быть на 100% сосредоточенным на игре. Если не сосредоточиться, то можно проиграть одно-два очка, и этого будет достаточно.
Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса
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