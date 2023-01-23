Рублев о победе над Руне: «Никогда в жизни такие матчи не выигрывал»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев высказался о том, что матч с Хольгером Руне на Australian Open был похож на американские горки. Россиянин победил 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

«На американских гонках куда проще. 0:5 на решающем тай-брейке, 2:5 в пятом сете, два матчбола при счете 5:6. По-моему, я никогда в жизни такие матчи не выигрывал.

Я запомню это на всю жизнь. У меня слов нет. Меня трясет.

Когда я ударил на матчболе, то четко видел, что мяч ударился в трос – на моей стороне. Иногда он подпрыгивает повыше, и ты думаешь, что еще может перелететь. Но тут он четко был на моей стороне, и я не знаю, как он перевалился», – сказал Рублев в интервью на корте.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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25 комментариев

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Заблудившийся
Похоже, что Андрей стал ...взрослым :)
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Володя Иванов
Ответ Любитель побеждать
Иллюзий питать не стоит.
И что теперь даже на матч не выходить? Зачем тогда вообще играть то, если иллюзий не питать?)) Смысл всего спорта обыграть более сильного, верю в Андрея
+1
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+1
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nick-basil
Да-да - с прямых ног бил...
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nick-basil
Надеюсь ванны-массажи-отличный сон помогут встретить Новака во всеоружии!
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nick-basil
В таких пятисетовых матчах нет случайностей - есть добытая удача!!!
+3
0
+3
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Aporte14
Победе рад, но психика Андрея изменений не претерпела. Очень много энергии уходит вхолостую
0
-3
-3
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инок
Красавец Андрей. Показал наконец свой характер. Спасибо
тебе за эту игру.
+6
0
+6
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Nuraly Amirov
Ответ Любитель побеждать
Иллюзий питать не стоит.
Побороться как раз может, бонус к менталке сегодня, наконец. приобретен. Вряд ли пройдет канеш, но сдаваться не должен
+3
0
+3
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Любитель побеждать
Ответ Herodotus
Андрюша молодец, проявил стойкость и волю, показал свою огненную ярость, с Джоком побороться
Иллюзий питать не стоит.
+3
-4
-1
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Диономис
На сколько Бенуа пэров из 10 тянет этот слив Руне, кстати?)
+5
-4
+1
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gnom_au
"...и я не знаю, как он перевалился." Значит там, на верху, кто-то был за Андрея. Везёт тем, кто везёт. Молодец что не сдался, не психанул и провёл борьбу до Победы.
+7
0
+7
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Диономис
Заслуга Руне 😌
+1
-4
-3
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Jurijs isajevs
Вращение мяча после удара в трос было сильное . Оно и помогло зацепиться за сетку. Ну что же. Как говорится- везёт сильнейшим.
+10
0
+10
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sashati
Кто-то писал, что лучше вращать стал Андрей, вот и результат с сеткой)
+8
0
+8
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Иван Шуткин
Подтверждаю , кучу матчей проигранных видел , где все решалось в концовке , чуть не начинало не получаться и все проигрыш , но тут что внутри проявилось мужское
+6
0
+6
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dedpihto59
Это было феерично 👍‼️
+2
0
+2
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369
и тот за счет нетбола
+1
-5
-4
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Railway/
Ты и нас постоянно заставляешь трястись )))
+6
0
+6
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yjytjjyfjghv
Никогда не выигрывал такие матчи ... и вот опять ...
Андрей, ты большой Молодец! Поздравляю с заслуженной победой! Теперь готовимся к четвертьфиналу!
+12
0
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olvl
С победой Андрея. Молодец. Всё когда-то бывает в первый раз).
+8
0
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Nissan 0123
Потому что не начал ныть, как обычно, а боролся до конца! Молодец!
+12
0
+12
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Черчесыч
Даже меня трясло после игры, у тебя, Андрей, часто эти горки бывали, только не в твою пользу, а эта игра расплата за твои нервы и труд, нам понравилось всем.
+13
0
+13
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Russia_the_best
Спасибо! Наишикарнейший матч и особенно концовка
+20
0
+20
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Антон Г
Просто красава. Не истерил как девочка, а довел дело до победы.
+34
-1
+33
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Herodotus
Андрюша молодец, проявил стойкость и волю, показал свою огненную ярость, с Джоком побороться
+44
0
+44
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