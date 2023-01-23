Рублев о победе над Руне: «Никогда в жизни такие матчи не выигрывал»

Андрей Рублев высказался о том, что матч с Хольгером Руне на Australian Open был похож на американские горки. Россиянин победил 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

«На американских гонках куда проще. 0:5 на решающем тай-брейке, 2:5 в пятом сете, два матчбола при счете 5:6. По-моему, я никогда в жизни такие матчи не выигрывал.

Я запомню это на всю жизнь. У меня слов нет. Меня трясет.

Когда я ударил на матчболе, то четко видел, что мяч ударился в трос – на моей стороне. Иногда он подпрыгивает повыше, и ты думаешь, что еще может перелететь. Но тут он четко был на моей стороне, и я не знаю, как он перевалился», – сказал Рублев в интервью на корте.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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