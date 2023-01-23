Руне, упустив два матчбола против Рублева: «Очень больно. Не конец света, но больно»

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open.

19-летний датчанин не подал на матч и упустил двойной матчбол на приеме в пятом сете (3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7(9). На решающем тай-брейке он вел 5:0 и 7:3.

– Да, конечно. Это очень больно. Я был очень близок, были шансы. Он тоже хорошо играл.

На матчболе я ничего не мог сделать. Удача была на его стороне. Думаю, я много сделал, боролся до конца. Вот же невезение.

– Вы играли с пятым сеяным, но очень расстроены поражением. Что это говорит о вашей игре?

– Как я уже сказал, это был отличный матч. Думаю, у меня были все шансы, о которых я только мог мечтать. Я просто не закрыл матч. Я вел 5:2 в пятом сете, 5:3 на тай-брейке. Думаю, я сильно играл с четвертого сета. Я поднял уровень своей игры по ходу матча.

Думаю, я хорошо пользовался своими шансами, но не в пятом сете. Вот что важно. Он был лучше меня в важные моменты. Я его поздравляю.

– Как вы справляетесь с поражениями? Как думаете, долго будете переживать?

– Надеюсь, недолго (улыбается). Сейчас мне очень больно. Не конец света, но больно.

Я должен посмотреть на ситуацию с другой стороны – есть несколько вещей, которые я мог бы сделать лучше. И когда я буду играть на следующем «Шлеме», надеюсь, этого больше не повторится.

Это был отличный матч. Мы оба боролись до конца. Возможно, ему повезло немного больше, чем мне. Конечно, он это заслужил. Возможно, где-то я был немного пассивен, но и он мог ошибаться. Но он не ошибся.

Это был крутой матч, крутая атмосфера.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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