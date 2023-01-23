Руне, упустив два матчбола против Рублева: «Очень больно. Не конец света, но больно»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Андрея Рублева в 1/8 финала Australian Open.

19-летний датчанин не подал на матч и упустил двойной матчбол на приеме в пятом сете (3:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:7(9). На решающем тай-брейке он вел 5:0 и 7:3.

– Да, конечно. Это очень больно. Я был очень близок, были шансы. Он тоже хорошо играл.

На матчболе я ничего не мог сделать. Удача была на его стороне. Думаю, я много сделал, боролся до конца. Вот же невезение.

– Вы играли с пятым сеяным, но очень расстроены поражением. Что это говорит о вашей игре?

– Как я уже сказал, это был отличный матч. Думаю, у меня были все шансы, о которых я только мог мечтать. Я просто не закрыл матч. Я вел 5:2 в пятом сете, 5:3 на тай-брейке. Думаю, я сильно играл с четвертого сета. Я поднял уровень своей игры по ходу матча.

Думаю, я хорошо пользовался своими шансами, но не в пятом сете. Вот что важно. Он был лучше меня в важные моменты. Я его поздравляю.

– Как вы справляетесь с поражениями? Как думаете, долго будете переживать?

– Надеюсь, недолго (улыбается). Сейчас мне очень больно. Не конец света, но больно.

Я должен посмотреть на ситуацию с другой стороны – есть несколько вещей, которые я мог бы сделать лучше. И когда я буду играть на следующем «Шлеме», надеюсь, этого больше не повторится.

Это был отличный матч. Мы оба боролись до конца. Возможно, ему повезло немного больше, чем мне. Конечно, он это заслужил. Возможно, где-то я был немного пассивен, но и он мог ошибаться. Но он не ошибся.

Это был крутой матч, крутая атмосфера.

Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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28 комментариев

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Dym86
Ответ Nikolai Maiorov
Так с чего ему атаковать? Там после 5-0 первых подач у Руне не было, у Андрея наоборот, только первая. Он просто не успевал захватить инициативу, а Андрей терпеливо бил по линиям. При 8-7 Руне уже от бессилия дал со всей мощи в сетку, пытаясь атаковать с не самого удобного мяча
Несомненно хорошо и агрессивно сыграл Рублев, но было пару нейтральных розыгрышей, которые отдал своей пассивностью Руне отдал инициативу Рублеву (пассивность это на фоне сегодняшнего матча когда оба атаковали как только есть шанс).
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Nikolai Maiorov
Ответ Dym86
Посмотрел тай-брейк и сделали выводы)) он на тай-брейк играл не так как в матче, он зажался и после 5-0 не играл остро - ждал ошибок Рублева
Так с чего ему атаковать? Там после 5-0 первых подач у Руне не было, у Андрея наоборот, только первая. Он просто не успевал захватить инициативу, а Андрей терпеливо бил по линиям. При 8-7 Руне уже от бессилия дал со всей мощи в сетку, пытаясь атаковать с не самого удобного мяча
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Dym86
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Смотрел я решающий тай. Ну вот руне сейчас в конце топ-10, и там ему и место. Почти нулевая острота в розыгрышах, максимум если подача проходит выбирающая. Я даже при 0-5 понял - Андрей будет держать мяч и не ошибаться в несложных ситуациях, и он все заберет. И прям ровно это и начало происходить.
Посмотрел тай-брейк и сделали выводы)) он на тай-брейк играл не так как в матче, он зажался и после 5-0 не играл остро - ждал ошибок Рублева
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Dym86
Правильно он сказал в конце - во второй половине тай-брейк игра пассивнее чем весь матч - ждал ошибок Рублева, а Андрей не ошибся и просто забрал. Набивает опыт.
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Williamssss
Ответ Verdo
циципасу так же пророчили перспективы, но потом в его команду (где уже был старшенький балласт) проскользнул муратаглы, и кораблик сильно замедлился, так что руне надо делать выводы, француз, своей кармой, не такие (свильямс) пароходы топил)
Ты вообще кто такой, чтобы так разговаривать? Причеши писанину и расставь знаки препинания правильно.
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master s
Хольгер парень перспективный, правильно здесь подметили, что Муратогло может испортить его карьеру, никак ешпаньские алькарасы подослали маркитанта
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Williamssss
Давай уже домой, мамка ждет! Слишком много внимания к его персоне! Хотелось бы внимания к достойным игрокам, а не к скандалистам и их моральным проблемам.
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Сергей Сергеев
школота
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canuck andreyka
"Он тоже хорошо играл" - - слово "тоже" тут явно лишнее. ...И насчет слова "хорошо" я бы подумал... 🤔 Лучше так: Выиграл, и хорошо.
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Йенс Мустерманн
Ответ Боримир
А Новак на АО последний год разве играет?
Новака никто спрашивать через год не будет, просто выставят дедушку из сетки силой в следующем сезоне, а дальше заслуженная старость.
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Йенс Мустерманн
Ответ Боримир
Руне на грунте разве силён? Новак вроде должен к РГ подлечиться, о Рафе вообще молчу
Его изначально многие вроде и считали грунтовиком, до побед на крытом харде. В прошлом году 1/4 на последнем RG и титул в Мюнхене, где Зверева обыграл.
Рафик на 2 месяца выбыл, плюс возраст и возможный рецидив травмы, не наберёт форму. Он в прошлом году взял титул лишь благодаря травме Зверева и очередному сливу Рудика. Так что там будет только имя от великого игрока. Джокович на грунте один из, я бы больше Циципаса там опасался. Если повезёт, то грек с сербом окажутся в одной половине, а датчанин в другой и молодые разыграют титул.
🤗
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Verdo
циципасу так же пророчили перспективы, но потом в его команду (где уже был старшенький балласт) проскользнул муратаглы, и кораблик сильно замедлился, так что руне надо делать выводы, француз, своей кармой, не такие (свильямс) пароходы топил)
+5
-1
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atelos
Больно ... Зато как сладка победа Андрея! МОЛОДЕЦ! Не прогнулся!!! ВПЕРЕД РОССИЯ!!!
+5
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Евгений Фабиянчук
Всё будет, Хольгер, не переживай)
+2
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Боримир
Ответ Йенс Мустерманн
На RG точно надо дойти минимум до четвертьфинала, благо рейтинг позволит сетку неплохую получить на старте и надо попробовать там высадит хотя бы одного из троицы Рудик-Рафик-Одноногий Джо. Да и за титул можно побороться будет. А для рыжего эта победа окажется выстрелом в пустоту, снова 1/4, снова домой. Там нетболы и шаровые винеры не пройдут.
Руне на грунте разве силён?

Новак вроде должен к РГ подлечиться, о Рафе вообще молчу
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Боримир
Ответ Йенс Мустерманн
Идёт по графику серба. В 19 лет так же четвертьфинал на RG и 4R на AUS как самые большие шлемные достижения. Ждём в 20 лет титул в Мельбурне. 😉
А Новак на АО последний год разве играет?
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Stanni
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Смотрел я решающий тай. Ну вот руне сейчас в конце топ-10, и там ему и место. Почти нулевая острота в розыгрышах, максимум если подача проходит выбирающая. Я даже при 0-5 понял - Андрей будет держать мяч и не ошибаться в несложных ситуациях, и он все заберет. И прям ровно это и начало происходить.
На жаре после 3 ч. игры их обоих зажало - стабильно атаковать не мог ни один ни второй. Так бывает, иногда на корте можешь только пытаться перекинуть мячик на ту сторону. У топов это бывает реже, но тоже бывает от волнения и усталости.
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ARIK2
Когда маячили матчболы , Руне в душЕ умолял Рубля ощибиться, именно играл пассивно. Не он первый и не последний, все через это проходят)))
+11
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Йенс Мустерманн
Идёт по графику серба. В 19 лет так же четвертьфинал на RG и 4R на AUS как самые большие шлемные достижения. Ждём в 20 лет титул в Мельбурне.
😉
+1
-7
-6
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Serge Vendino
Ответ Dmitry Vasilchenko
Я вот считал что Руне бесстрашный, в смысле ему пока нечего терять, поэтому менталка еще не сказывается при ответственности. А все-таки нехило вдавило его. С 5:2 дать вернуться. Потом на тай 5:0…. Свое возьмет. Все есть: - Подача норм - Техника - Сестра
В подаче бы прибавить нужно и ему, и Алькарасу. Сегодня 8-22 по эйсам при том, что Рублев не особо подаван. Попал Руне первой подачей всего 56%. А в решающие моменты именно подача может решать, особенно на тай-брейке.
+16
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Йенс Мустерманн
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Матвей Суицидин
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Смотрел я решающий тай. Ну вот руне сейчас в конце топ-10, и там ему и место. Почти нулевая острота в розыгрышах, максимум если подача проходит выбирающая. Я даже при 0-5 понял - Андрей будет держать мяч и не ошибаться в несложных ситуациях, и он все заберет. И прям ровно это и начало происходить.
Он играл Рублеву под лево в расчете, что тот сам все отдаст, эта тактика долго работала, при этом принимал очень мощно. Все он делал правильно до тех пор пока не задрожал при 5-0, а Андрей наоборот раскрепостился и еще и удача на его стороне была, чего стоит розыгрыш с двумя шальными линиями, когда он атаковал с задней, ну и сопля в итоге
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nick-basil
Брейки и камбеки прям как у девочек. ... Руне не готов еще
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Dmitry Vasilchenko
Я вот считал что Руне бесстрашный, в смысле ему пока нечего терять, поэтому менталка еще не сказывается при ответственности. А все-таки нехило вдавило его. С 5:2 дать вернуться. Потом на тай 5:0….

Свое возьмет. Все есть:
- Подача норм
- Техника
- Сестра
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hsmshhzfn5
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Смотрел я решающий тай. Ну вот руне сейчас в конце топ-10, и там ему и место. Почти нулевая острота в розыгрышах, максимум если подача проходит выбирающая. Я даже при 0-5 понял - Андрей будет держать мяч и не ошибаться в несложных ситуациях, и он все заберет. И прям ровно это и начало происходить.
Вы забываете, что он играл с Рублевым. Который постоянно атакует и ошибается. Он отдал инициативу. Да, не повезло. Проиграл.
Но пересмотрите финал против Джека в Париже. Там Руне всегда атаковал и шикарно выиграл. Последний гейм был удивительным по остроте со стороны пацана.
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