Рублев о матче с Руне: «В пятом сете от стресса атрофировалось все тело. Уже думал: «Какой же я хороший, опять из-за эмоций профукал»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев прокомментировал пятисетовую победу над Хольгером Руне. В четвертом круге Australian Open он отыграл два матчбола и обыграл датчанина 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9). После матча Рублев поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Андрей, с победой. Какие эмоции, что творилось в голове?

– В пятом сете думал, что все, что конкретно профукал свой шанс, потому что были брейк-поинты в начале второго сета, в начале четвертого. Эти шансы все не реализовал и так по-глупому проиграть… И в пятом сете, когда уже не мог и сдвинуться, полностью атрофировалось все тело от стресса, эмоций, я понимал, что не могу перебить мяч на ту сторону. Настолько зажало, что все – любой удар, скорее всего, ошибка будет.

При 2:5 уже с мыслями: «Какой же я хороший и опять же своими руками из-за эмоций профукал», как-то отпустило и смог каким-то чудом в решающий момент собраться и сыграть концовку лучше, чем весь матч. Понятное дело, его тоже немного подзажало, но то, что на тай-брейке получилось отыграться, – это просто какое-то чудо.

– Это самое сумасшедшее завершение матча в твоей карьере?

– 100%. В жизни никогда с приема соплю не вешал. Но чтобы это был матчбол в пятом сете за выход в четвертьфинал «Большого шлема», то, конечно.

– Как думаешь, за счет чего удалось переломить ход игры в концовке? Насколько физически и психологически справился с этим матчем?

– До концовки пятого сета психологически все ужасно было. Я не контролировал ни себя, ни то, что происходит. Постоянно ругался на себя и внутри себя. Когда он брейканул и счёт стал 5:2 в пятом сете, тогда получилось прийти в себя. Подумал, что уже все, без шансов, отпустило и смог принять ситуацию, что уже все, сейчас поеду в отель собирать вещи, завтра улетать. И эмоции стали более положительными, да ладно уже, просто попробуй, была не была, вдруг получится. И в итоге получилось.

– Как после такого матча настраиваться на Джоковича?

– Не знаю. Нужно показать реально хороший теннис, и при этом еще психологически быть сильным, только так какие-то шансы могут быть.

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Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса

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24 комментария

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Sincere
Ответ Stas Salesov
🤭 https://i.ibb.co/Bctbjbb/scr567.jpg
Ааа)) Какая прелесть😆 Рудя опять развлекается в твиттере
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Stas Salesov
Ответ Sincere
Йенсыч, что с лицом? Хольгер чокернул, с кем не бывает, зато наш Беня Шелтон идет дальше! присмотрись к таланту, он в отличие от Хольгера не клиент Рууда))
🤭 https://i.ibb.co/Bctbjbb/scr567.jpg
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Йенс Мустерманн
Ответ Dym86
Чтобы дойти до решающего тай-брейк до было ещё 2 сете слить и 1 на равных провести. Просто Руне это клон Рублева, может быть немного генномодифицированный :)
🙂
https://i.giphy.com/media/IhGtbR0CE2Tgk/giphy.webp
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
Я могла бы и жестче.😆
😆
https://youtu.be/w5YwKwxfyLQ
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Dym86
Ответ Йенс Мустерманн
А что у меня должно быть с лицом? Всего лишь неприятное поражение. Так бывает, что рыжеволосая палка стрельнула раз в год, именно сегодняшнем тайбрейке. Никто не застрахован от того, чтобы уступить хуже играющему сопернику. Это и у Small-3 бывало даже в их прекрасные годы )) К Шелтону я ещё в Цинциннатти присмотрелся, ты за нас с ним не беспокойся. Красиво он посадил Рудика на цепь, находясь в четвёртой сотне рейтинга. Я этого никогда не забуду, он меня тогда несравненно порадовал той победой. Я аж три дня ходил в приподнятом настроении, будто в лотерею крупный приз выиграл. В целом хорошая компания хозяев подбирается в виде самого Бена, Ласло Джере, Бруксби, Нисиоки, Муньяра. Даже хардовый Рафик туда же записан. 🤗
Чтобы дойти до решающего тай-брейк до было ещё 2 сете слить и 1 на равных провести. Просто Руне это клон Рублева, может быть немного генномодифицированный :)
0
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Dym86
Ответ murzzzzzilka
Мне наоборот показалось, что Андрей в этом матче был сам на себя не похож - такой спокойный. Как удав. Прежний Рублев при счете 0:5 на тай-брейке уже бы все ракетки переломал, и синяков себе наставил….
Ни один мяч не покусал даже!
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Dym86
Вот и матч против Новака с таким же настроем. А была не была, вещи уже приготовил, а попробую, а вдруг, а не получится - пофиг.
+1
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Sincere
Ответ Евгений Фабиянчук
АХАХАХАХ, ВОТ ЭТО ЖЁСТКО!
Я могла бы и жестче.😆
+2
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Евгений Фабиянчук
Ответ Sincere
Йенсыч, что с лицом? Хольгер чокернул, с кем не бывает, зато наш Беня Шелтон идет дальше! присмотрись к таланту, он в отличие от Хольгера не клиент Рууда))
АХАХАХАХ, ВОТ ЭТО ЖЁСТКО!
+2
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+2
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murzzzzzilka
Мне наоборот показалось, что Андрей в этом матче был сам на себя не похож - такой спокойный. Как удав.
Прежний Рублев при счете 0:5 на тай-брейке уже бы все ракетки переломал, и синяков себе наставил….
+8
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+8
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
Он был 200 каким-то, Йенсик, а не в четвертой сотне😁
😁
В четвёртой он был, на чемпионате указан в профайле тот матч.
Но разница не сильно принципиальна, 200 или 300 какой-то )
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
А что у меня должно быть с лицом? Всего лишь неприятное поражение. Так бывает, что рыжеволосая палка стрельнула раз в год, именно сегодняшнем тайбрейке. Никто не застрахован от того, чтобы уступить хуже играющему сопернику. Это и у Small-3 бывало даже в их прекрасные годы )) К Шелтону я ещё в Цинциннатти присмотрелся, ты за нас с ним не беспокойся. Красиво он посадил Рудика на цепь, находясь в четвёртой сотне рейтинга. Я этого никогда не забуду, он меня тогда несравненно порадовал той победой. Я аж три дня ходил в приподнятом настроении, будто в лотерею крупный приз выиграл. В целом хорошая компания хозяев подбирается в виде самого Бена, Ласло Джере, Бруксби, Нисиоки, Муньяра. Даже хардовый Рафик туда же записан. 🤗
Он был 200 каким-то, Йенсик, а не в четвертой сотне😁
0
0
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Йенс Мустерманн
Ответ Sincere
Йенсыч, что с лицом? Хольгер чокернул, с кем не бывает, зато наш Беня Шелтон идет дальше! присмотрись к таланту, он в отличие от Хольгера не клиент Рууда))
А что у меня должно быть с лицом? Всего лишь неприятное поражение. Так бывает, что рыжеволосая палка стрельнула раз в год, именно сегодняшнем тайбрейке. Никто не застрахован от того, чтобы уступить хуже играющему сопернику. Это и у Small-3 бывало даже в их прекрасные годы ))
К Шелтону я ещё в Цинциннатти присмотрелся, ты за нас с ним не беспокойся. Красиво он посадил Рудика на цепь, находясь в четвёртой сотне рейтинга. Я этого никогда не забуду, он меня тогда несравненно порадовал той победой. Я аж три дня ходил в приподнятом настроении, будто в лотерею крупный приз выиграл. В целом хорошая компания хозяев подбирается в виде самого Бена, Ласло Джере, Бруксби, Нисиоки, Муньяра. Даже хардовый Рафик туда же записан.
🤗
+1
-1
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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
"Отпустил при 2-5" - это и есть, что просто на всё забил и начал действовать будь что будет. За весь матч его не отпускало, а тут вдруг отпустило и сыграл будто на тренировке со спаррингом, ну-ну. Так не бывает. Повезло с этой тактикой пулялки в этот раз, как и с нетболом.
Йенсыч, что с лицом? Хольгер чокернул, с кем не бывает, зато наш Беня Шелтон идет дальше! присмотрись к таланту, он в отличие от Хольгера не клиент Рууда))
+3
0
+3
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Йенс Мустерманн
Ответ grand_maman
Здесь не "авось лупить" ... он сам все правильно сказал, что при 2-5 - отпустил ситуацию и успокоился (мол - проиграл, ну и проиграл, не смертельно) ...упокоился и заиграл и сравнял счет. Вот это чувство "отпустил ситуацию" Андрею надо запомнить. Или еще есть такое -" не не съем (не выиграю) так хоть пооткусываю" ...нередко помогает)
"Отпустил при 2-5" - это и есть, что просто на всё забил и начал действовать будь что будет. За весь матч его не отпускало, а тут вдруг отпустило и сыграл будто на тренировке со спаррингом, ну-ну. Так не бывает.
Повезло с этой тактикой пулялки в этот раз, как и с нетболом.
0
-5
-5
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grand_maman
Ответ Йенс Мустерманн
Рублёв сам не понимает, как выиграл. Но такое бывает, что в какой-то момент игрок начинает на авось лупить и мяч заходит. Так и произошло на тай-брейке у него, а сам уже нос повесил. Ну и нетбол стал вишенкой дикого рандома.
Здесь не "авось лупить" ... он сам все правильно сказал, что при 2-5 - отпустил ситуацию и успокоился (мол - проиграл, ну и проиграл, не смертельно) ...упокоился и заиграл и сравнял счет.
Вот это чувство "отпустил ситуацию" Андрею надо запомнить.
Или еще есть такое -" не не съем (не выиграю) так хоть пооткусываю" ...нередко помогает)
+2
0
+2
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Матвей Суицидин
Ответ Maratik1982
По качеству игры матч слабейший. Куча ошибок и у одного и у другого, практически все розыгрыши в 1-2 удара и только в концовке 5 сета зрители немного проснулись
Ну оба играют в атакующий теннис, так что логично. Кто меньше ошибся тот и выиграл в итоге
+11
0
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Йенс Мустерманн
Рублёв сам не понимает, как выиграл. Но такое бывает, что в какой-то момент игрок начинает на авось лупить и мяч заходит. Так и произошло на тай-брейке у него, а сам уже нос повесил. Ну и нетбол стал вишенкой дикого рандома.
+1
-5
-4
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Nikolay Stavrogin
Ну Андрей молодец, я по такой тактике и работаю)
Говорю себе, что всё, хуже некуда, а потом как то и хорошо)
Рабочая тема)
+6
0
+6
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инок
Никаких нервов не хватит на тебя, Андрей. Теннисный бог впечатлился твоим пятым сетом и фарт подарил на последнем мяче...
+13
0
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Maratik1982
Ответ Lada_ok
Поздравляю! Супер матч! Андрей!!! ❤
По качеству игры матч слабейший. Куча ошибок и у одного и у другого, практически все розыгрыши в 1-2 удара и только в концовке 5 сета зрители немного проснулись
+6
-3
+3
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Андрей Фалин
Джокович опять из хромоножки превратился в киборга убийцу
+6
-2
+4
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cosset
Андрей такой непосредственный)
хорошо бы просто достойно выглядеть в чф, потому что шансов обыграть Джоковича примерно нисколько)))
+42
-1
+41
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Lada_ok
Поздравляю! Супер матч! Андрей!!! ❤
+8
-2
+6
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