Рублев о матче с Руне: «В пятом сете от стресса атрофировалось все тело. Уже думал: «Какой же я хороший, опять из-за эмоций профукал»

Андрей Рублев прокомментировал пятисетовую победу над Хольгером Руне. В четвертом круге Australian Open он отыграл два матчбола и обыграл датчанина 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9). После матча Рублев поговорил с корреспондентом Sports.ru Максимом Янчевским.

– Андрей, с победой. Какие эмоции, что творилось в голове?

– В пятом сете думал, что все, что конкретно профукал свой шанс, потому что были брейк-поинты в начале второго сета, в начале четвертого. Эти шансы все не реализовал и так по-глупому проиграть… И в пятом сете, когда уже не мог и сдвинуться, полностью атрофировалось все тело от стресса, эмоций, я понимал, что не могу перебить мяч на ту сторону. Настолько зажало, что все – любой удар, скорее всего, ошибка будет.

При 2:5 уже с мыслями: «Какой же я хороший и опять же своими руками из-за эмоций профукал», как-то отпустило и смог каким-то чудом в решающий момент собраться и сыграть концовку лучше, чем весь матч. Понятное дело, его тоже немного подзажало, но то, что на тай-брейке получилось отыграться, – это просто какое-то чудо.

– Это самое сумасшедшее завершение матча в твоей карьере?

– 100%. В жизни никогда с приема соплю не вешал. Но чтобы это был матчбол в пятом сете за выход в четвертьфинал «Большого шлема», то, конечно.

– Как думаешь, за счет чего удалось переломить ход игры в концовке? Насколько физически и психологически справился с этим матчем?

– До концовки пятого сета психологически все ужасно было. Я не контролировал ни себя, ни то, что происходит. Постоянно ругался на себя и внутри себя. Когда он брейканул и счёт стал 5:2 в пятом сете, тогда получилось прийти в себя. Подумал, что уже все, без шансов, отпустило и смог принять ситуацию, что уже все, сейчас поеду в отель собирать вещи, завтра улетать. И эмоции стали более положительными, да ладно уже, просто попробуй, была не была, вдруг получится. И в итоге получилось.

– Как после такого матча настраиваться на Джоковича?

– Не знаю. Нужно показать реально хороший теннис, и при этом еще психологически быть сильным, только так какие-то шансы могут быть.

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Чудо-спасение Андрея Рублева! Ушел с двух матчболов, 0:5 на решающем тай-брейке и победил соплей от троса