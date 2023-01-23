Джокович о травме бедра: «Сегодня чувствовал себя фантастически. В начале турнира было совсем непохоже, что это случится»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Теннис

Новак Джокович оценил свое состояние перед четвертьфиналом Australian Open. По ходу «Большого шлема» он испытывал проблемы с бедром.

– Мы не забегаем вперед. На самом деле, мы делаем очень много. Если честно, это очень утомительно – множество процедур, аппаратов и прочего.

В то же время это необходимо, чтобы привести себя в состояние, которое позволяет играть. Поэтому я очень рад, что организм отлично отреагировал.

Сегодня вечером ничего не болело. Я двигался так же хорошо, как и весь турнир. Это значит, что мы идем в верном направлении.

– Вы форсировали терапию после матча с Григором Димитровым? Показалось, что в тот вечер вы хуже двигались.

– Это просто реакция организма. В какие-то дни чувствуешь себя хорошо, в какие-то – не очень. Поэтому, как я уже сказал на корте, я не хочу слишком рано праздновать, потому что не знаю, как тело отреагирует завтра и в следующем матче.

Сегодня я чувствовал себя фантастически.

– Если бы шесть дней назад вам сказали, что меньше чем через неделю вы будете так себя чувствовать, что бы вы ответили, учитывая ваше тогдашнее состояние?

– Меня устраивает (улыбается). Однозначно. Если честно, тогда было совсем непохоже, что это случится.

Но это произошло, и я благодарен. Но, как я уже говорил, поскольку за свою карьеру я сталкивался с подобными специфическими обстоятельствами, я знаю, что мое тело довольно хорошо реагирует. В то же время бывали ситуации, когда сегодня оно реагирует отлично, а на следующий день – не очень.

Да, мы не забегаем вперед. Я продолжу делать то, что делал, это помогло мне добиться такого состояния. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

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14 комментариев

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S.Graf
Ответ Габриэла
Привет, Граф! Ноле выиграет АО. Не сомневаюсь, с любой сеткой. Болеть за него не буду. Я, хоть и не из спорта... балет... (после тяжелого балета перестроилась, после 12 лет перешла в другую сферу), знаю, что такое травмы. Болела за него до того, как он святым стал... было очень грустно в том периоде... с мошенниками... просто убил... картонно-картинные видео. Понимаю, что в прошлом году ноле много очков и денег потерял... но их у него и так, как гуталина на гуталиновой фабрике... Он травмой называет, а сегодня у него все было великолепно... и раньше тоже... не верю ему... травма - или есть, или нет. Граф -Александр, надеюсь, останемся друзьями💓
Привет Габи. ну чесс сло ....
Значит, в финалы хардового(!) шлема после костылей(!!) ты веришь. И в сказки про "уколы в нерв" ты тоже веришь. А в то, что без определённых движений травма может не беспокоить, ты не веришь. На предыдущей ветке я уже расписал подробно. Сегодня Новак практически не играл в растяжке, не садился на шпагат - вот его бедро и не беспокоило. Вот и всё великолепие.
+ мотивация наказать австрала за длинный язык.
И это при том, что (как сама говоришь) у тебя тоже были травмы.
хмм .... ну ладно.
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nick-basil
Посмотрим куда доведут чудеса физиотерапии! Пока выглядит лучшим на этом ТБШ
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Nicky Finnicky
блефун такой блефун. кроме тенниса в покер играть мог бы попробовать ))
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Габриэла
Ответ S.Graf
Загибаем пальцы, ставим галочки: - На костылях не ходит, как Рафик перед АО-19 и АО-22; - О завершении карьеры и последнем матче не говорит, как Рафик перед АО-22 и РГ-22; - Мифических "уколов в нерв", как у Рафика до и во время РГ-22 тоже нет; - Таблетками прямо на корте, во время матча, не закидывается, как Рафик в финале РГ-19. Итого: шансы есть, но поменьше, чем у Рафика в 2019 и особенно в 2022. Здраве будь, Величайший! Айде Nо1е, айде! :о)
Привет, Граф! Ноле выиграет АО. Не сомневаюсь, с любой сеткой. Болеть за него не буду. Я, хоть и не из спорта... балет... (после тяжелого балета перестроилась, после 12 лет перешла в другую сферу), знаю, что такое травмы. Болела за него до того, как он святым стал... было очень грустно в том периоде... с мошенниками... просто убил... картонно-картинные видео. Понимаю, что в прошлом году ноле много очков и денег потерял... но их у него и так, как гуталина на гуталиновой фабрике... Он травмой называет, а сегодня у него все было великолепно... и раньше тоже... не верю ему... травма - или есть, или нет. Граф -Александр, надеюсь, останемся друзьями💓
+2
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encaro_one
Ответ Bartez1986
Надеюсь, Рубль даст бой. Он может. Мяч круглый, как говорится
За счёт чего даст бой. Если Джо здоровый, Андрею нужно просто сохранить лицо в матче, а не как Минаур
+10
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TennisGeek
Уверен, что если б подобное случилось с Надалем, половина ветки уже вопила бы про допинг. А у серба мышцы живота и бедра волшебные, заживают сами по себе, в то время как другим нужны месяцы на лечение.
+9
-10
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SKA Rostov1992
Судя по сегодняшней игре можно уже вручать кубок этому господину)
+19
-1
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S.Graf
Загибаем пальцы, ставим галочки:
- На костылях не ходит, как Рафик перед АО-19 и АО-22;
- О завершении карьеры и последнем матче не говорит, как Рафик перед АО-22 и РГ-22;
- Мифических "уколов в нерв", как у Рафика до и во время РГ-22 тоже нет;
- Таблетками прямо на корте, во время матча, не закидывается, как Рафик в финале РГ-19.
Итого:
шансы есть, но поменьше, чем у Рафика в 2019 и особенно в 2022.
Здраве будь, Величайший! Айде Nо1е, айде! :о)
+28
-14
+14
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Gestor_36
Ни один здравый человек в эту ложь никогда не поверит
+6
-9
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mamapapaya
Ответ Julian Slink
Комментарий удален модератором
Сбить темп Рублеву😂😂😂 самому не смешно
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инок
Будем надеяться, что в матче с Новаком Рублев покажет свою лучшую игру
+8
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Buharoid
Рублев, беги.
+26
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Julian Slink
Комментарий удален
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dedpihto59
Здоровья величайшему💪‼️
+23
-11
+12
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Bartez1986
Надеюсь, Рубль даст бой. Он может. Мяч круглый, как говорится
+7
-7
0
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