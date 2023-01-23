Джокович о травме бедра: «Сегодня чувствовал себя фантастически. В начале турнира было совсем непохоже, что это случится»
Новак Джокович оценил свое состояние перед четвертьфиналом Australian Open. По ходу «Большого шлема» он испытывал проблемы с бедром.
– Мы не забегаем вперед. На самом деле, мы делаем очень много. Если честно, это очень утомительно – множество процедур, аппаратов и прочего.
В то же время это необходимо, чтобы привести себя в состояние, которое позволяет играть. Поэтому я очень рад, что организм отлично отреагировал.
Сегодня вечером ничего не болело. Я двигался так же хорошо, как и весь турнир. Это значит, что мы идем в верном направлении.
– Вы форсировали терапию после матча с Григором Димитровым? Показалось, что в тот вечер вы хуже двигались.
– Это просто реакция организма. В какие-то дни чувствуешь себя хорошо, в какие-то – не очень. Поэтому, как я уже сказал на корте, я не хочу слишком рано праздновать, потому что не знаю, как тело отреагирует завтра и в следующем матче.
Сегодня я чувствовал себя фантастически.
– Если бы шесть дней назад вам сказали, что меньше чем через неделю вы будете так себя чувствовать, что бы вы ответили, учитывая ваше тогдашнее состояние?
– Меня устраивает (улыбается). Однозначно. Если честно, тогда было совсем непохоже, что это случится.
Но это произошло, и я благодарен. Но, как я уже говорил, поскольку за свою карьеру я сталкивался с подобными специфическими обстоятельствами, я знаю, что мое тело довольно хорошо реагирует. В то же время бывали ситуации, когда сегодня оно реагирует отлично, а на следующий день – не очень.
Да, мы не забегаем вперед. Я продолжу делать то, что делал, это помогло мне добиться такого состояния. Надеюсь, дальше будет еще лучше.
Значит, в финалы хардового(!) шлема после костылей(!!) ты веришь. И в сказки про "уколы в нерв" ты тоже веришь. А в то, что без определённых движений травма может не беспокоить, ты не веришь. На предыдущей ветке я уже расписал подробно. Сегодня Новак практически не играл в растяжке, не садился на шпагат - вот его бедро и не беспокоило. Вот и всё великолепие.
+ мотивация наказать австрала за длинный язык.
И это при том, что (как сама говоришь) у тебя тоже были травмы.
хмм .... ну ладно.
- На костылях не ходит, как Рафик перед АО-19 и АО-22;
- О завершении карьеры и последнем матче не говорит, как Рафик перед АО-22 и РГ-22;
- Мифических "уколов в нерв", как у Рафика до и во время РГ-22 тоже нет;
- Таблетками прямо на корте, во время матча, не закидывается, как Рафик в финале РГ-19.
Итого:
шансы есть, но поменьше, чем у Рафика в 2019 и особенно в 2022.
Здраве будь, Величайший! Айде Nо1е, айде! :о)