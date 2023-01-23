Джокович о травме бедра: «Сегодня чувствовал себя фантастически. В начале турнира было совсем непохоже, что это случится»

оценил свое состояние перед четвертьфиналом . По ходу «Большого шлема» он испытывал проблемы с бедром.

– Мы не забегаем вперед. На самом деле, мы делаем очень много. Если честно, это очень утомительно – множество процедур, аппаратов и прочего.

В то же время это необходимо, чтобы привести себя в состояние, которое позволяет играть. Поэтому я очень рад, что организм отлично отреагировал.

Сегодня вечером ничего не болело. Я двигался так же хорошо, как и весь турнир. Это значит, что мы идем в верном направлении.

– Вы форсировали терапию после матча с Григором Димитровым? Показалось, что в тот вечер вы хуже двигались.

– Это просто реакция организма. В какие-то дни чувствуешь себя хорошо, в какие-то – не очень. Поэтому, как я уже сказал на корте, я не хочу слишком рано праздновать, потому что не знаю, как тело отреагирует завтра и в следующем матче.

Сегодня я чувствовал себя фантастически.

– Если бы шесть дней назад вам сказали, что меньше чем через неделю вы будете так себя чувствовать, что бы вы ответили, учитывая ваше тогдашнее состояние?

– Меня устраивает (улыбается). Однозначно. Если честно, тогда было совсем непохоже, что это случится.

Но это произошло, и я благодарен. Но, как я уже говорил, поскольку за свою карьеру я сталкивался с подобными специфическими обстоятельствами, я знаю, что мое тело довольно хорошо реагирует. В то же время бывали ситуации, когда сегодня оно реагирует отлично, а на следующий день – не очень.

Да, мы не забегаем вперед. Я продолжу делать то, что делал, это помогло мне добиться такого состояния. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

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