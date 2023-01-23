Джокович о матче с Рублевым: «Он взрывной – немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Андрей Рублев Алекс де Минаур Теннис

Новак Джокович высказался о четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева. Серб ведет в личных встречах 2:1.

«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок.

Немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же», – сказал Джокович в интервью на корте.

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50 комментариев

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Берни Парент
Ответ Хортон
Со временем может и пройдет, но до потенциального свидания с Джоковичем на АО этого времени точно не хватит. Корде бы завтра с Хачановым справиться для начала - Карен-то как раз очень стабильно и с низким уровнем брака играл во всех матчах, как по мне фаворитом будет как раз он.
Поглядим. Предположу, что Корда победит. Если бы не безалаберная игра Тиафо на протяжении всего матча, а в ключевые моменты, в частности на тае, в особенности, то Хачанов уже летел бы домой. У него кроме Фрэнсиса и соперников-то не было серьёзных. А Корда прошёл Медведева и Хуркача.
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Хортон
Ответ Подача от ДжонниБоя
какого фантома?! Руне хорош в бх. в фх преимущество Рубля очевидно они друг другу и пытались подсовывать под слабую руку
У Руне 23-17 по виннерам-анфорсам на форхенде и 9-16 на бэкхэнде. До этого против Умбера было 16-12 и 5-14 соответственно.
Для сравнения у Рубля было 27-25 на форхэнде и 5-25 на бэкхэнде.
Так что "фантомная" аналогия более чем уместна.
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Хортон
Ответ Берни Парент
Корда умный и это главное. А нестабильность со временем пройдёт, если, конечно, Корда продолжит работать упорно.
Со временем может и пройдет, но до потенциального свидания с Джоковичем на АО этого времени точно не хватит.
Корде бы завтра с Хачановым справиться для начала - Карен-то как раз очень стабильно и с низким уровнем брака играл во всех матчах, как по мне фаворитом будет как раз он.
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Данила Вишневский
Ответ hsmshhzfn5
Чем они похожи с бегунком Де Минором? Не понимаю. Объясните. Похоже, Джокович хотел сделать Алексу комплимент. Не более.
Скорее наоборот - задеть Рублёв. Очень много пассивного треш-тока на этом АО у Новака. Или не уверен в своих силах, или решил поиграться слегка.
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Берни Парент
Ответ Подача от ДжонниБоя
с Руне было бы непросто там и укороченные в арсенале
О чём и речь.
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Берни Парент
Ответ Хортон
Да ну какой Корда. У него только в первом круге был положительный баланс виннеров и анфорсов - символические +2. Дальше с японцем 0, с Медведом -5, с Хуркачем -10. Против Джоковича (здорового) с такой нестабильностью шансов ноль, тем более в пятисетовике. Вот у Ципы шансы против Ноле есть, он все же значительно чище играет.
Корда умный и это главное. А нестабильность со временем пройдёт, если, конечно, Корда продолжит работать упорно.
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Хортон
Да ну какой Корда. У него только в первом круге был положительный баланс виннеров и анфорсов - символические +2. Дальше с японцем 0, с Медведом -5, с Хуркачем -10. Против Джоковича (здорового) с такой нестабильностью шансов ноль, тем более в пятисетовике. Вот у Ципы шансы против Ноле есть, он все же значительно чище играет.
Цыпа опасен
но за посл год стал жёстким клиентом
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Подача от ДжонниБоя
Ответ ChefJhonnyMorgan
После такой концовки матча с Руне, сил и эмоций Андрею точно не хватит Джоковича обыграть. Максимум сет возьмет и то очень маловероятно, т.к. Новак запредельно настроен на этот AO
с Руне он конечно весь выхолощен
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Берни Парент
Новак сказал:"...Надеюсь, что результат будет таким же". И это не самоуверенность, всего лишь трезвая оценка расклада. Опять же, Новак ведь не говорит в утвердительной, безапелляционной форме, что разорвёт Рублёва. А по сути, если обойтись без дежурных реверансов и лишних экивоков, победить Джоковича ныне практически невозможно. Даже учитывая его недомогание. Минимальные шансы совершить чудо на этом АО есть, на мой взгляд, у Циципаса и у Корды. Были такие и у Руне. Чтобы подобное произошло, должны сойтись воедино ряд факторов, а такое бывает очень-очень редко, в особенности, когда речь идёт о Джоковиче. Все остальные по сетки статисты.
с Руне было бы непросто
там и укороченные в арсенале
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Антон Тимофеев
Ну да, тем более тут нет ни здорового Надаля, ни молодого Маррея, ни праймового Медведева, ни даже, прости господи, какого-никакого Алькараса с Кириосом. Как и Тима со Зверевым нормальных. Кого тут Новаку опасаться то??? Циципаса, Рублева, Корду, Хачанова???? Остальные четвертьфиналисты вообще ни о чем... Да и первая четверка не вызывает страха)))) Какой же Медведев балбес. Победил бы на АО-22 и с нынешним туром и ЮСО-22 взял бы, а может и АО-23. И вот будучи 3-4 Шлемником уже можно было бы маяться дурью))) Надо все же было еще год продержаться...
он выскочка
как ему продержаться
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Хортон
Минор похож на Рубля как среда на пятницу. Но относительно Джока, возможно, он и того, и другого считает легкой добычей, и тут сложно спорить. Кстати, вот Рублев с Руне реально похожи - например, по резкости форхэндов и зависимости от них. Сегодня постоянно было ощущение, что Рублев играет против своего фантома.
какого фантома?!
Руне хорош в бх.
в фх преимущество Рубля очевидно

они друг другу и пытались подсовывать под слабую руку
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Только кроме подачи и форхенда у него нет ничего. БХ его можно и нужно давить, вторая подача просто сладкая булочка, резаными и укороченными он вообще не играет, в розыгрыше однозначно мяч не удержит. Ну а психологически он тебе не ровня, так что вперед, разрывать!!!
да
чисто на бумаге насчитал около 10 качеств Рубля которые идут в минус в противостоянии с Джокой

*Не может перестроиться по ходу матча,если игра не идёт
*Не умеет сбивать ритм соперника
*Начинает тормозить каждый раз когда соперник меняет ритмику ударов
*Слабая вторая подача
*Плохая Защита
*Плохой приём
*Плохо Играет против slice-ов
*Плохо играет у сетки
*Любит Играть когда есть Время
*Плохо Играет 5-е сеты
*Проигрывает практически без борьбы ТОПам на решающих стадиях важных Турниров
*Плохо Играет с Высокими игроками от Over 6’2"(188cm) до Over 6’4"(193cm)
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Хортон
Ответ Берни Парент
Новак сказал:"...Надеюсь, что результат будет таким же". И это не самоуверенность, всего лишь трезвая оценка расклада. Опять же, Новак ведь не говорит в утвердительной, безапелляционной форме, что разорвёт Рублёва. А по сути, если обойтись без дежурных реверансов и лишних экивоков, победить Джоковича ныне практически невозможно. Даже учитывая его недомогание. Минимальные шансы совершить чудо на этом АО есть, на мой взгляд, у Циципаса и у Корды. Были такие и у Руне. Чтобы подобное произошло, должны сойтись воедино ряд факторов, а такое бывает очень-очень редко, в особенности, когда речь идёт о Джоковиче. Все остальные по сетки статисты.
Да ну какой Корда. У него только в первом круге был положительный баланс виннеров и анфорсов - символические +2. Дальше с японцем 0, с Медведом -5, с Хуркачем -10. Против Джоковича (здорового) с такой нестабильностью шансов ноль, тем более в пятисетовике.
Вот у Ципы шансы против Ноле есть, он все же значительно чище играет.
+1
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+1
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Dym86
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Только кроме подачи и форхенда у него нет ничего. БХ его можно и нужно давить, вторая подача просто сладкая булочка, резаными и укороченными он вообще не играет, в розыгрыше однозначно мяч не удержит. Ну а психологически он тебе не ровня, так что вперед, разрывать!!!
Нормально Андрей может мяч в корте держать - смотреть матч против Эванса. Бекхенд прокачался - смотреть победный матч против Надаля. Психологически прокачался - смотреть матч против Руне, без психов раз за разом камбечил и как в матче с Шаповаловым забрал чужой матч.
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Dym86
Ответ Nicky Finnicky
Хитропопович ах какой ))) Опустил так Рублева до уровня сегодняшнего Минаура, и как бы так невзначай)) Андрею параллельно пришла смска "готовься, будешь дран в трех сетах".
Думается это психологическое давление на Рублева. А меж тем Рублёв обыграл Новака в финале в родном Белграде.
+1
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+1
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Dym86
Ответ Хортон
Минор похож на Рубля как среда на пятницу. Но относительно Джока, возможно, он и того, и другого считает легкой добычей, и тут сложно спорить. Кстати, вот Рублев с Руне реально похожи - например, по резкости форхэндов и зависимости от них. Сегодня постоянно было ощущение, что Рублев играет против своего фантома.
Дак Руне фанат Рублева. Видимо с него и учился, они как братишки играли! И перед Рублевым Руне не исполнял и даже позволил обняться после такого шокирующего поражения :)
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knzhnmdscj
Ответ Антон Тимофеев
Ну да, тем более тут нет ни здорового Надаля, ни молодого Маррея, ни праймового Медведева, ни даже, прости господи, какого-никакого Алькараса с Кириосом. Как и Тима со Зверевым нормальных. Кого тут Новаку опасаться то??? Циципаса, Рублева, Корду, Хачанова???? Остальные четвертьфиналисты вообще ни о чем... Да и первая четверка не вызывает страха)))) Какой же Медведев балбес. Победил бы на АО-22 и с нынешним туром и ЮСО-22 взял бы, а может и АО-23. И вот будучи 3-4 Шлемником уже можно было бы маяться дурью))) Надо все же было еще год продержаться...
Ципа выглядел серьезно, но только ментально иногда сдаёт))
+2
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+2
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JustF0rTheW1n322
Ответ Боримир
Первый раз был в Белграде. Больше Новак ему не даст. Смотри Григора
В Белграде проводят Большой шлем? Не знал.
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mamapapaya
Ответ hsmshhzfn5
Чем они похожи с бегунком Де Минором? Не понимаю. Объясните. Похоже, Джокович хотел сделать Алексу комплимент. Не более.
Так же шарашит, не всегда по делу
0
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strannik
Ответ maSha
Грубовато. Неожиданно для Новака.
Посмотрите интервью, в шутку было сказано с улыбкой, зрители посмеялись.
+4
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+4
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ChefJhonnyMorgan
После такой концовки матча с Руне, сил и эмоций Андрею точно не хватит Джоковича обыграть. Максимум сет возьмет и то очень маловероятно, т.к. Новак запредельно настроен на этот AO
0
0
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Берни Парент
Новак сказал:"...Надеюсь, что результат будет таким же". И это не самоуверенность, всего лишь трезвая оценка расклада. Опять же, Новак ведь не говорит в утвердительной, безапелляционной форме, что разорвёт Рублёва. А по сути, если обойтись без дежурных реверансов и лишних экивоков, победить Джоковича ныне практически невозможно. Даже учитывая его недомогание. Минимальные шансы совершить чудо на этом АО есть, на мой взгляд, у Циципаса и у Корды. Были такие и у Руне. Чтобы подобное произошло, должны сойтись воедино ряд факторов, а такое бывает очень-очень редко, в особенности, когда речь идёт о Джоковиче. Все остальные по сетки статисты.
+3
-1
+2
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Антон Тимофеев
Ответ Хаскерс
«Немного как Минаур» с высоты Джоковича примерно все, кто остался в сетке. Если не травма какая (а пока он здоров на 100% как обычно с самого начала турнира), то только ядерная война может ему помешать выиграть еще один.
Ну да, тем более тут нет ни здорового Надаля, ни молодого Маррея, ни праймового Медведева, ни даже, прости господи, какого-никакого Алькараса с Кириосом. Как и Тима со Зверевым нормальных.

Кого тут Новаку опасаться то??? Циципаса, Рублева, Корду, Хачанова???? Остальные четвертьфиналисты вообще ни о чем... Да и первая четверка не вызывает страха))))

Какой же Медведев балбес. Победил бы на АО-22 и с нынешним туром и ЮСО-22 взял бы, а может и АО-23. И вот будучи 3-4 Шлемником уже можно было бы маяться дурью))) Надо все же было еще год продержаться...
+2
-2
0
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Антон Тимофеев
Ну, с т.з. Джоковича может между Рублевым и Минауром разницы особо и нет))) Но, я все же надеюсь, что Рублев побольше 5 геймов возьмет. Хотя бы 10. Что то вроде 64 63 63. Как-то так))
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Furry
Ответ tanith
думаешь это не просто приступ склероза у него?)
Ага щаз конечччно😸😈))))
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