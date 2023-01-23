Джокович о матче с Рублевым: «Он взрывной – немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же»
Новак Джокович высказался о четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева. Серб ведет в личных встречах 2:1.
«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок.
Немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же», – сказал Джокович в интервью на корте.
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Для сравнения у Рубля было 27-25 на форхэнде и 5-25 на бэкхэнде.
Так что "фантомная" аналогия более чем уместна.
Корде бы завтра с Хачановым справиться для начала - Карен-то как раз очень стабильно и с низким уровнем брака играл во всех матчах, как по мне фаворитом будет как раз он.
но за посл год стал жёстким клиентом
там и укороченные в арсенале
как ему продержаться
Руне хорош в бх.
в фх преимущество Рубля очевидно
они друг другу и пытались подсовывать под слабую руку
чисто на бумаге насчитал около 10 качеств Рубля которые идут в минус в противостоянии с Джокой
*Не может перестроиться по ходу матча,если игра не идёт
*Не умеет сбивать ритм соперника
*Начинает тормозить каждый раз когда соперник меняет ритмику ударов
*Слабая вторая подача
*Плохая Защита
*Плохой приём
*Плохо Играет против slice-ов
*Плохо играет у сетки
*Любит Играть когда есть Время
*Плохо Играет 5-е сеты
*Проигрывает практически без борьбы ТОПам на решающих стадиях важных Турниров
*Плохо Играет с Высокими игроками от Over 6’2"(188cm) до Over 6’4"(193cm)
Вот у Ципы шансы против Ноле есть, он все же значительно чище играет.
Кого тут Новаку опасаться то??? Циципаса, Рублева, Корду, Хачанова???? Остальные четвертьфиналисты вообще ни о чем... Да и первая четверка не вызывает страха))))
Какой же Медведев балбес. Победил бы на АО-22 и с нынешним туром и ЮСО-22 взял бы, а может и АО-23. И вот будучи 3-4 Шлемником уже можно было бы маяться дурью))) Надо все же было еще год продержаться...