Джокович о матче с Рублевым: «Он взрывной – немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же»

Новак Джокович высказался о четвертьфинале Australian Open против Андрея Рублева. Серб ведет в личных встречах 2:1.

«Он уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок.

Немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же», – сказал Джокович в интервью на корте.

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