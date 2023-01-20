Циципас об открытках с автографом: «У некоторых болельщиков нет возможности прийти на матчи – и я отправляю им открытки и иногда письма»
Стефанос Циципас прокомментировал то, что раздает болельщикам открытки с автографом после матчей. Джим Курье в интервью после третьего круга Australian Open попросил его показать эти открытки.
«Они кончились.
Не сегодня, ребят. Сегодня вручную. Ручной труд.
Обычно после такого матча я иду в номер и трачу полчаса времени на болельщиков, на людей, которые меня поддерживают. Это убирает возможность кого-то упустить. Болельщики для меня очень важны.
У некоторых нет возможности прийти на мои матчи – и я отправляю им открытки и иногда письма. Для меня это очень важно».
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