Белинда Бенчич: «Работа Турсунова уже за такой короткий срок привела к прогрессу»

Белинда Бенчич рассказала, как победа в Аделаиде повлияла на ее настрой перед Australian Open.

– Да, я очень хорошо себя чувствую. И в плане уверенности в себе, и в плане результатов. Матчи в Аделаиде для меня были хорошим тестом, потому что я играла с разными по стилю соперницами.

Я была рада, что смогла перенести все наработки с тренировок в матчи. Было здорово. Конечно, я была счастлива выиграть титул, была рада добиться хороших результатов.

Но когда ты приезжаешь на «Большой шлем», все начинается с нуля. Мне это больше не помогает. Ну да, я выиграла Аделаиду, поздравляю, а что дальше?

В Мельбурне я стараюсь бороться в каждом матче, чтобы пройти как можно дальше.

– Возможно, ваш прогресс связан с приглашением Дмитрия Турсунова в конце прошлого сезона? С психологическим аспектом, над которым вы работали.

– Да, думаю, это очень важно. Его работа уже за такой короткий срок привела к прогрессу. Хорошо, что я по-прежнему чувствую, что мне еще многое предстоит сделать.

Но я действительно рада нашей совместной работе, потому что я чувствую, что некоторые вещи мы меняем или улучшаем.

Дмитрий оказывает такое влияние на своих игроков, что они сразу добиваются результатов. Думаю, важно думать не о результате, а больше о работе. Потому что она автоматически приводит к результатам, если вы все делаете правильно.

Пока я очень рада тому, как все складывается. Надеюсь, я смогу больше следовать его словам, использовать это в матчах и просто работать в том же духе в течение всего сезона.

Я чувствую, что меня ждет что-то хорошее.

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