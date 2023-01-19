Белинда Бенчич: «Работа Турсунова уже за такой короткий срок привела к прогрессу»
Белинда Бенчич рассказала, как победа в Аделаиде повлияла на ее настрой перед Australian Open.
– Да, я очень хорошо себя чувствую. И в плане уверенности в себе, и в плане результатов. Матчи в Аделаиде для меня были хорошим тестом, потому что я играла с разными по стилю соперницами.
Я была рада, что смогла перенести все наработки с тренировок в матчи. Было здорово. Конечно, я была счастлива выиграть титул, была рада добиться хороших результатов.
Но когда ты приезжаешь на «Большой шлем», все начинается с нуля. Мне это больше не помогает. Ну да, я выиграла Аделаиду, поздравляю, а что дальше?
В Мельбурне я стараюсь бороться в каждом матче, чтобы пройти как можно дальше.
– Возможно, ваш прогресс связан с приглашением Дмитрия Турсунова в конце прошлого сезона? С психологическим аспектом, над которым вы работали.
– Да, думаю, это очень важно. Его работа уже за такой короткий срок привела к прогрессу. Хорошо, что я по-прежнему чувствую, что мне еще многое предстоит сделать.
Но я действительно рада нашей совместной работе, потому что я чувствую, что некоторые вещи мы меняем или улучшаем.
Дмитрий оказывает такое влияние на своих игроков, что они сразу добиваются результатов. Думаю, важно думать не о результате, а больше о работе. Потому что она автоматически приводит к результатам, если вы все делаете правильно.
Пока я очень рада тому, как все складывается. Надеюсь, я смогу больше следовать его словам, использовать это в матчах и просто работать в том же духе в течение всего сезона.
Я чувствую, что меня ждет что-то хорошее.
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а "прогрессируют" под его руководством разве что на водокачках... Контавейт с ним оба шлема вылетала на первой неделе, Соболенко раньше тем же самым страдала)) ну и какой же он "топ"?))) смешно)
Давайте больше минусов, вдруг это превратит его в реального топ тренера)))))
Нормальный анализ по двум матчам
Многое бы отдал, чтобы тренироваться у него, если был бы профессиональным игроком.