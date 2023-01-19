Белинда Бенчич: «Работа Турсунова уже за такой короткий срок привела к прогрессу»

Теги Дмитрий Турсунов Australian Open WTA Белинда Бенчич Теннис

Белинда Бенчич рассказала, как победа в Аделаиде повлияла на ее настрой перед Australian Open.

– Да, я очень хорошо себя чувствую. И в плане уверенности в себе, и в плане результатов. Матчи в Аделаиде для меня были хорошим тестом, потому что я играла с разными по стилю соперницами.

Я была рада, что смогла перенести все наработки с тренировок в матчи. Было здорово. Конечно, я была счастлива выиграть титул, была рада добиться хороших результатов.

Но когда ты приезжаешь на «Большой шлем», все начинается с нуля. Мне это больше не помогает. Ну да, я выиграла Аделаиду, поздравляю, а что дальше?

В Мельбурне я стараюсь бороться в каждом матче, чтобы пройти как можно дальше.

– Возможно, ваш прогресс связан с приглашением Дмитрия Турсунова в конце прошлого сезона? С психологическим аспектом, над которым вы работали.

– Да, думаю, это очень важно. Его работа уже за такой короткий срок привела к прогрессу. Хорошо, что я по-прежнему чувствую, что мне еще многое предстоит сделать.

Но я действительно рада нашей совместной работе, потому что я чувствую, что некоторые вещи мы меняем или улучшаем.

Дмитрий оказывает такое влияние на своих игроков, что они сразу добиваются результатов. Думаю, важно думать не о результате, а больше о работе. Потому что она автоматически приводит к результатам, если вы все делаете правильно.

Пока я очень рада тому, как все складывается. Надеюсь, я смогу больше следовать его словам, использовать это в матчах и просто работать в том же духе в течение всего сезона.

Я чувствую, что меня ждет что-то хорошее.

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8 комментариев

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Osik92
Как бы белинде не прилетело что ее россиянин тренит
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igorek don
Ответ goodloser
Турсунов УЖЕ реальный топ-тренер. Под его руководством игроки реально прогрессируют.
за 2022 год с ним кто спрогрессировал? ровно год прошел впустую у "топ-тренера"))
а "прогрессируют" под его руководством разве что на водокачках... Контавейт с ним оба шлема вылетала на первой неделе, Соболенко раньше тем же самым страдала)) ну и какой же он "топ"?))) смешно)
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-1
-1
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costa0545
Буду болеть за Белинду, а кто-то здесь говорил, что Турсунов плохой тренер, ну ну)))
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goodloser
Ответ igorek don
Ого, вот это негодуют фанаты распиаренного физрука)) Давайте больше минусов, вдруг это превратит его в реального топ тренера)))))
Турсунов УЖЕ реальный топ-тренер. Под его руководством игроки реально прогрессируют.
+2
0
+2
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igorek don
Ответ igorek don
кто и что выиграл под его началом? кроме водокачек и 500-ток?) он далеко не один из лучших, просто распиарен)) кстати, Бенчич лукавит - думаю все помнят, что когда пришел Турсунов, она имела реальные шансы отобраться на Итоговый? и благополучно их провалила)) Турсунов - это много шума и... ничего)))
Ого, вот это негодуют фанаты распиаренного физрука))
Давайте больше минусов, вдруг это превратит его в реального топ тренера)))))
+2
-5
-3
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Rjcnbr
Ответ igorek don
кто и что выиграл под его началом? кроме водокачек и 500-ток?) он далеко не один из лучших, просто распиарен)) кстати, Бенчич лукавит - думаю все помнят, что когда пришел Турсунов, она имела реальные шансы отобраться на Итоговый? и благополучно их провалила)) Турсунов - это много шума и... ничего)))
>думаю все помнят, что когда пришел Турсунов, она имела реальные шансы отобраться на Итоговый? и благополучно их провалила))
Нормальный анализ по двум матчам
+12
0
+12
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igorek don
Ответ Eraser17
Турсунов один из лучших, объективно Многое бы отдал, чтобы тренироваться у него, если был бы профессиональным игроком.
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+3
-16
-13
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Eraser17
Турсунов один из лучших, объективно

Многое бы отдал, чтобы тренироваться у него, если был бы профессиональным игроком.
+7
-1
+6
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