Бенчич о работе с Турсуновым: «Я не позволяю себе или он не позволяет мне закатывать истерики, хотя иногда мне хочется выплеснуть негативную энергию»

Белинда Бенчич прокомментировала победу над Юлией Путинцевой на групповом этапе United Cup. Швейцарка победила со счетом 7:6(0), 6:3.

На пресс-конференции у нее спросили, стало ли спокойствие на корте результатом работы с Дмитрием Турсуновым в межсезонье.

«Да, конечно, фокус на том, чтобы сохранять хладнокровие. На самом деле я не позволяю себе или он не позволяет мне закатывать истерики, хотя иногда мне хочется выплеснуть [негативную] энергию. На данный момент мне нравится держать себя в узде, не тратить силы на саморазрушение, а использовать их в позитивном ключе.

Мне нравится, как все складывается. Пока мне нужно напоминать себе об этом, но со временем это войдет в привычку. Я оставалась в игре и не срывалась, хотя Юлия играла очень хорошо, била по мячу быстрее, чем обычно, была более нацеленной. Так что мне пришлось быть терпеливой, пока она не посыпалась».

Также она рассказала, помогал ли ей капитан команды Стэн Вавринка тактикой или мотивацией.

«Он помогал и тем, и другим. Когда рядом на скамейке такие [специалисты] – Дмитрий был топ-игроком, а Стэн – многократный чемпион «Больших шлемов», разве может что-то пойти не так? Не то чтобы я могла им сказать: «Ребят, не разговаривайте со мной, я знаю, что делаю». Нет, у нас совсем не так (улыбается).

Конечно, Стэн говорил и то, и другое. Он видит игру и делает тактические подсказки, но в то же время просто подбадривает, заряжает позитивом, чтобы я боролась за каждый розыгрыш. Думаю, так и должно быть. Я чувствую, что мы очень быстро друг к другу привыкли».

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