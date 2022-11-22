Турсунов о разнице между мужским туром и женским: «В мужском больше наказывают за невынужденные ошибки и плохие решения»

прокомментировал разницу между мужским и женским теннисом. Он выступал в , а теперь тренирует в .

«Конечно, в мужском туре больше решает физика, потому что мужчины в целом сильнее. Поэтому игра довольно быстрая. Если вычесть это – что никто контролировать не может, потому что мы рождаемся такими, какими рождаемся, – то мне кажется, что в мужском туре больше наказывают за невынужденные ошибки и плохие решения.

В женском можно допустить больше невынужденных, принять больше плохих решений, но все равно остаться в игре. В мужском матче ты так не выживешь. Можно долго спорить, почему это так, но я вот так вижу.

У меня было много споров с разными критиками – особенно, когда они хотят смотреть на это с точки зрения «мужчины против женщин», а сейчас они все так делают. Сейчас модно на любую критику женского тура отвечать так. Но если посмотреть статистику, то я уверен, что невынужденных ошибок у женщин намного больше.

В целом разница в уровне между игроками у мужчин чуть менее заметна. Конкуренция выше. И это вынуждает тебя прогрессировать, потому что иначе ты не выживешь. Я уже несколько раз говорил, что уровень конкуренции в женском туре позволяет тебе не выжимать из себя максимум, потому что победить можно, и играя на 50%. И зачем тогда выкладываться на 100%?

Довольно удивительно и смешно, что некоторые отказываются это видеть. По-моему, это главная разница.

Знаю, что некоторые считают девочек эмоциональнее мужчин. Мне кажется, тут многое зависит от того, что тебе прощается. Если тебе сходят с рук эмоции, то ты будешь эмоционален.

Мальчики и девочки плачут одинаково. Но мальчикам родители обычно говорят, что плакать нельзя, потому что ты мальчик. И в итоге ты перестаешь это делать, потому что тебе стыдно. А если тебе говорят: «Все хорошо, ты девочка, можешь сходить с ума и ломать ракетки, потому что ты девочка», – то, конечно, она будет чаще это делать.

Я не считаю, что девочки эмоциональнее. Конечно, между нами есть психологические различия, но я не думаю, что настолько большие, как многие считают».

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