Белинда Бенчич: «Не считаю себя абсолютной фавориткой Australian Open»
Белинда Бенчич ответила, считает ли себя фавориткой Australian Open после того, как на прошлой неделе выиграла турнир в Аделаиде.
«Всегда есть фавориты. Я не считаю себя абсолютной фавориткой. Я просто стараюсь выполнять свою работу с тем же настроем, который у меня был в Аделаиде. Там я очень хорошо подходила к матчам и их проводила.
Конечно, я считаю себя одной из лучших теннисисток, которая может победить. Но мне не станет легче, если я буду считать себя фавориткой. Мне просто нужно выходить на корт и делать свою работу».
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Ни одного финала.
Был один полуфинал в США, где в борьбе проиграла чемпионке Андрееску.