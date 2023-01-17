Белинда Бенчич: «Не считаю себя абсолютной фавориткой Australian Open»

Теги Australian Open WTA Белинда Бенчич Теннис

Белинда Бенчич ответила, считает ли себя фавориткой Australian Open после того, как на прошлой неделе выиграла турнир в Аделаиде.

«Всегда есть фавориты. Я не считаю себя абсолютной фавориткой. Я просто стараюсь выполнять свою работу с тем же настроем, который у меня был в Аделаиде. Там я очень хорошо подходила к матчам и их проводила.

Конечно, я считаю себя одной из лучших теннисисток, которая может победить. Но мне не станет легче, если я буду считать себя фавориткой. Мне просто нужно выходить на корт и делать свою работу».

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6 комментариев

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твинер без замаха
Бенчич, Пегула, Швентек, Соболенко. Должны далеко пройти. Вроде бы.
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hsmshhzfn5
Думаю, ее не должно быть даже в десятке фаворитов.
Ни одного финала.
Был один полуфинал в США, где в борьбе проиграла чемпионке Андрееску.
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AFP1
С какой стати она вообще фаворитка)
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Hardy
А кто считает?🤣
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sashati
У каждого "федерера" есть своя "мирка"..
+1
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+1
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Наглая Кайса
Ахахахаха
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