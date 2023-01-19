Эванс о форме Тиафу: «Думаете, я бы такое надел?»

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Фрэнсис Тиафу Теннис

Дэн Эванс высказался об экипировке Фрэнсиса Тиафу, в которой тот выступает на Australian Open.

– Вы видели форму Nike, которую носит Тиафу? Что вы думаете? Надели бы такую, если бы вам предложили?

– Думаете, я бы такое надел (улыбается)? Окей.

Думаю, Фрэнсису это пошло. У него подходящее телосложение, но меня сложно представить в этой майке, или как это сейчас называют? Жилете, не знаю.

Да, ему идет. Когда ты носишь такую одежду, ты должен подкреплять это результатами, и у него это получается.

Такой наряд подходит ему, его личности и стилю игры. Он нужен теннису. Он всегда на позитиве, улыбается – человек с приятным характером».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verdo
а френсис был на все горазд, он теннисист и ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stas Salesov
В таком аутфите он похож на сестру Гауфф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
папа Джо
ничто не сравнится с легендарным семейниками Стэна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мария Ефремова
Странно что этот комплект выдали не Димитрову
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
canuck andreyka
Синглет - это по-русски майка. Еще алкоголичкой
называли. Нижнее белье, в общем. Никак не фуфайка.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julian Slink
Ваканда навсегда black panther
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
foofaika
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Сказал Эванс и нервно шмыгнул
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий