Эванс о форме Тиафу: «Думаете, я бы такое надел?»

Дэн Эванс высказался об экипировке Фрэнсиса Тиафу, в которой тот выступает на Australian Open.

– Вы видели форму Nike, которую носит Тиафу? Что вы думаете? Надели бы такую, если бы вам предложили?

– Думаете, я бы такое надел (улыбается)? Окей.

Думаю, Фрэнсису это пошло. У него подходящее телосложение, но меня сложно представить в этой майке, или как это сейчас называют? Жилете, не знаю.

Да, ему идет. Когда ты носишь такую одежду, ты должен подкреплять это результатами, и у него это получается.

Такой наряд подходит ему, его личности и стилю игры. Он нужен теннису. Он всегда на позитиве, улыбается – человек с приятным характером».

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