Тиафу об автографах на камере: «На днях тупица Фриц нарисовал пенис, пытаясь нарисовать замок. Фриц такой Фриц»
Фрэнсис Тиафу объяснил, почему игроки сборной США на Australian Open рисуют на камере замок. Эта традиция возникла во время победного United Cup.
«Если честно, я уже давно живу по этому принципу. Думаю, вы заметили, как я изменился в лучшую сторону: стал более собранным во всем, остаюсь в настоящем, в моменте, убрал лишнее под замок.
От меня это забавно слышать, потому что все знают, как я отношусь к делу. Я очень открытый и прикалываюсь. Когда я это говорю, звучит смешно. Так что потом это стало чем-то вроде принципа «Если Фрэнсис может убрать лишнее под замок и собраться, то все должны собраться». Вот так и пошло.
Но это забавно, потому что они все это говорят: Мэдди [Киз], Фриц. На днях тупица Фриц нарисовал пенис, пытаясь нарисовать замок. Фриц такой Фриц.
Да, все в порядке. Мы все успешно выступаем, и у нас в команде хорошие товарищеские отношения».
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