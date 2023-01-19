Эванс перед матчем с Рублевым: «Планирую выбить его из колеи своей игрой. В последние несколько раз у меня неплохо получалось»

прокомментировал, что его следующий соперник на – . Они поборются за выход во вторую неделю. Сейчас счет в личных встречах 3:3.

– Я никогда не играл с ним на «Большом шлеме», так что это немного другое. Жду с нетерпением. Хочется играть такие матчи.

Да, я приехал сюда с мыслью выйти в третий круг, в который меня должен привести мой посев. Впереди матч, который я могу выиграть, но он будет очень сложным. Да, жду с нетерпением. Будет очень весело.

Конечно, я планирую выбить его из колеи своей игрой, и в последние несколько раз у меня это неплохо получалось. Посмотрим, как он отреагирует. Я уверен, что у него будет другой план.

– Если матч будет вечерний, это имеет какое-то значение? Вы пару раз играли с ним днем.

– Если это не первый запуск и солнце не мешает, мне все равно, во сколько. Солнце все усложняет, когда играешь первым запуском. Да, было бы здорово сыграть попозже, но я довольно спокойно отнесусь, во сколько бы нас ни поставили.

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