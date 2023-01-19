Эванс перед матчем с Рублевым: «Планирую выбить его из колеи своей игрой. В последние несколько раз у меня неплохо получалось»

Теги Australian Open ATP Дэн Эванс Андрей Рублев Теннис

Дэн Эванс прокомментировал, что его следующий соперник на Australian OpenАндрей Рублев. Они поборются за выход во вторую неделю. Сейчас счет в личных встречах 3:3.

– Я никогда не играл с ним на «Большом шлеме», так что это немного другое. Жду с нетерпением. Хочется играть такие матчи.

Да, я приехал сюда с мыслью выйти в третий круг, в который меня должен привести мой посев. Впереди матч, который я могу выиграть, но он будет очень сложным. Да, жду с нетерпением. Будет очень весело.

Конечно, я планирую выбить его из колеи своей игрой, и в последние несколько раз у меня это неплохо получалось. Посмотрим, как он отреагирует. Я уверен, что у него будет другой план.

– Если матч будет вечерний, это имеет какое-то значение? Вы пару раз играли с ним днем.

– Если это не первый запуск и солнце не мешает, мне все равно, во сколько. Солнце все усложняет, когда играешь первым запуском. Да, было бы здорово сыграть попозже, но я довольно спокойно отнесусь, во сколько бы нас ни поставили.

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3 комментария

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nick-basil
Когда Рублев в порядке - Эванс не проблема.
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Он, оговорился, он планирует его выбить из колеи своим поведением, а не игрой... )
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Doha
Выбить из колеи Рублева очень просто, два три брейка и игра твоя, Эванс😁
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